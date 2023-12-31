«Крузак» без номеров и «Майбах» на тротуаре: рейтинг отъявленных автохамов 2023-го года — кто свысока плевал на ПДД

В уходящем году рубрика «Я паркуюсь как чудак» была доработана и, надеемся, стала интереснее для читателей. Теперь мы старательно пытаемся намекнуть, кто может сидеть за рулём авто, которые появляются там, где им совсем не место. Согласно Правилам дорожного движения. Ниже — пять самых злостных «чудаков» 2023-го года, которые вызвали максимально широкий резонанс среди читателей НГС.
Бесспорный лидер рейтинга — водитель Land Cruiser 200, который часто появлялся на пересечении Ленина и Урицкого. Мало того, что на джипе ни разу не были замечены госномера, так водитель регулярно оставляет авто на повороте. Учитывая размеры внедорожника, помеха движению очевидна.
Рассекретить водителя помогли читатели НГС. Сразу несколько человек сообщили в редакцию, что за рулём джипа «в китайском обвесе» ездит 31-летний предприниматель Егор Сергеевич Г. — брат совладельца популярной сети кофеен. Сам он на тот момент владел лаундж-баром в здании на Ленина,12, поэтому Land Cruiser так часто появлялся именно на этой центральной улице. Подоспели и другие интересные подробности из жизни бизнесмена.
— Проживает в ЖК «Флотилия», где тоже паркует авто, постоянно создавая неудобства другим. Классическое быдло, — написал один из читателей.
По информации из открытых источников, летом у предпринимателя было много долгов — на общую сумму в несколько десятков миллионов рублей, а годом ранее Арбитражный суд признал его банкротом.
На очереди своеобразный рекорд — самый дорогой автомобиль, попавший в рубрику. Элитный Mercedes-Maybach GLS600 средней стоимостью на рынке около 25 млн рублей помешал пешеходам на улице Крылова, оказавшись на тротуаре. Читатели намекнули, кого могут возить (а как иначе?) на таком внедорожнике.
— «Майбах» находится в (собственности) пользовании владельца ТЦ «Европа» Грибова Евгения Владимировича, — написали в редакцию.
Евгений Грибов — известный в Новосибирске бизнесмен. Он является председателем совета директоров ГК «Новоград», которая инициировала строительство комплекса «Снежная миля» с офисными и жилыми помещениями на улице Большевистской. В 2017 году суд признал его виновным по делу о присвоении помещений завода «Электроагрегат». Грибова приговорили к трем годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
Формально «Майбах» может принадлежать Грибовой Наталье Владимировне. Она является учредителем нескольких компаний, которыми управляет предприниматель.
Ещё один очень дорогой «Мерседес», брошенный посреди Красного проспекта, возмутил не столько пешеходов, сколько автомобилистов и, больше остальных, надо полагать, водителей общественного транспорта. Кроссовер стоимостью более 20 млн рублей припарковали в крайней правой полосе, даже не включив аварийную сигнализацию.
Машина зарегистрирована на ООО «Новосибирская продовольственная корпорация». Компания успешно занимается оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем и животными. Её обороты исчисляются десятками миллиардов рублей, прибыль близится к миллиарду. Казалось бы, за деньги можно купить почти всё, но не изменения в ПДД.
Водитель этого Mercedes GL набрал максимальное количество негативных комментариев. Он припарковал кроссовер на трамвайных путях на улице Мичурина, заблокировав движение общественного транспорта. Люди потеряли время и нервы.
Машина зарегистрирована на 21-летнего Абубакра Нусратулоевича Р. По информации из открытых источников, у его полного тезки есть ИП в сфере деятельности ресторанов и доставки продуктов питания.
Мы выяснили, что водитель белого «Мерседеса» не впервые нарушает правила дорожного движения. На тот момент за машиной числилось шесть неоплаченных штрафов: за превышение скорости, за езду с не пристегнутым ремнем безопасности. Последний штраф автомобилисту выписали за нарушение правил стоянки. По всей видимости, как раз за парковку на трамвайных путях — 2000 рублей.
Наконец, это было бы красиво, если бы не было так нагло. Белоснежную KIA припарковали в пешеходной зоне у часовни на Красном проспекте. По словам автора снимка, из авто вышли две женщины и неспешным шагом направились ко входу в здание.
Машина зарегистрирована на юрлицо — Новосибирскую епархию Русской православной церкви. Была ли острая необходимость нарушать правила, вопрос риторический. В любом случае, водитель, несколько десятков метров двигавшийся по тротуарной плитке, создавал опасность для пешеходов.
На прошлой неделе новосибирцы пожаловались на любителей театра, которые, торопясь на представление, оставили машину на тротуаре у НОВАТа.