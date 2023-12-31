«Крузак» без номеров и «Майбах» на тротуаре: рейтинг отъявленных автохамов 2023-го года — кто свысока плевал на ПДД

Рассекретить водителя помогли читатели НГС. Сразу несколько человек сообщили в редакцию, что за рулём джипа «в китайском обвесе» ездит 31-летний предприниматель Егор Сергеевич Г. — брат совладельца популярной сети кофеен. Сам он на тот момент владел лаундж-баром в здании на Ленина,12, поэтому Land Cruiser так часто появлялся именно на этой центральной улице. Подоспели и другие интересные подробности из жизни бизнесмена.

— Проживает в ЖК «Флотилия», где тоже паркует авто, постоянно создавая неудобства другим. Классическое быдло, — написал один из читателей.