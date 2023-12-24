«Театралы, где культура?»: премиальный джип на тротуаре у оперного разозлил новосибирцев — кто мог быть за рулём

Если человек тянется к искусству, он не обязательно культурный. На минувшей неделе несколько читателей НГС пожаловались на отвратительно припаркованные автомобили у новосибирских театров. Бонусом к сегодняшней подборке идут полный тёзка депутата, интернет-торговец и успешная спортсменка.
Этот белоснежный «Инфинити» возмутил горожан до глубины души. Водитель припарковал машину в самом центре города у НОВАТа, в котором в это время показывали «Щелкунчика». Автор снимка заслуженно предположил, что пассажиры премиального авто прибыли в театр и, не желая топать пешком от ближайшей парковки, просто оставили машину на пешеходной дорожке.
— Господа театралы, где ваша культура? — вопрошает читатель.
Машина зарегистрирована на 63-летнего Сергея Владимировича П., судя по открытой базе данных, меняющего автомобили как перчатки. С большой долей вероятности внедорожником фактически распоряжается 42-летний Сергей Викторович М. — алтайский бизнесмен. Его полный тёзка руководит компанией по «производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры».
Ещё одну по-хамски припаркованную машину новосибирцы заметили около кукольного театра. Водитель постарался, сдавая задом, чтобы встать на заснеженный газон, — так втиснуться, не задев дерево и соседнее авто, надо уметь.
Машина зарегистрирована на юрлицо. Это известная новосибирская компания из Кольцово, занимающаяся производством «материалов, применяемых в медицинских целях». За прошлый год прибыль организации зафиксировали в районе 1,7 миллиарда рублей.
Этот BMW X7 нередко видят припаркованным на тротуаре около Дома быта. В прошлый раз аналогичное нарушение водителя читатели присылали летом. Как видно, ситуация не изменилась.
Машина по-прежнему зарегистрирована на 49-летнего Алексея Алексеевича Андреева. По невероятному совпадению это полный тезка депутата Законодательного собрания от «Единой России», да еще и родившийся с ним в один день.
Алексей Андреев в Заксобрании является заместителем председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Средняя цена BMW X7 2020 года в Новосибирске — около 10 миллионов рублей.
Красный проспект вообще богат на нарушения правил парковки. Вот водитель «Мазды» не нашёл ничего лучше, как просто бросить авто на тротуаре, оставив для пешеходов узенький проход.
Машина зарегистрирована на 43-летнюю Веру Юрьевну К. Судя по соцсетям, женщина профессионально занимается триатлоном и постоянно находится в разъездах. Уверять, что за рулем сидела именно она, не будем, но смеем напомнить, что если бы эвакуатор увез её машину на штрафстоянку, платить пришлось бы именно ей.
Наконец, Первомайский сквер. Водитель «Субару» не постеснялся подъехать прямо к фонтану — такое себе мало кто позволяет.
Машина зарегистрирована на 33-летнего Ивана Александровича С. В соцсетях мужчина пишет, что в 2007 году окончил школу-студию МХАТ. Чем он занимается сегодня, не известно, но соблюдение правил дорожного движения ему несомненно стоит подтянуть.
На прошлой неделе новосибирцы удивлялись, кто бросил дорогой «Мерседес» прямо под новогодней ёлкой — мы нашли владельца машины.