«Театралы, где культура?»: премиальный джип на тротуаре у оперного разозлил новосибирцев — кто мог быть за рулём

Ещё одну по-хамски припаркованную машину новосибирцы заметили около кукольного театра. Водитель постарался, сдавая задом, чтобы встать на заснеженный газон, — так втиснуться, не задев дерево и соседнее авто, надо уметь.

Машина зарегистрирована на юрлицо. Это известная новосибирская компания из Кольцово, занимающаяся производством «материалов, применяемых в медицинских целях». За прошлый год прибыль организации зафиксировали в районе 1,7 миллиарда рублей.