freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 1/10
usd 91.69
eur 99.82
Тема дняПод Новосибирском в ДТП погиб водитель квадроцикла
Все новости
Все новости

«Оборзевшие»: автохамы облюбовали пешеходную улицу Ленина, а тезка депутата бросил дорогущий BMW на тротуаре

Очередной обзор водителей, для которых не писаны ПДД

1 343

Похоже, некоторые люди всерьез считают, что правила созданы для того, чтобы их нарушать

Поделиться

Часть улицы Ленина в Новосибирске сделали пешеходной, но, как оказалось, не для всех. Некоторые самоуверенные водители посчитали, что правила писаны не для них. В нашей новой подборке автохамов мы постарались рассекретить нахалов, насколько это технически возможно и соответствует требованиям российского законодательства. Бонус этой недели — машина полного тезки новосибирского депутата заксобрания, откровенно по-хамски брошенная на тротуаре на Красном проспекте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Медленно, но верно «Мерседес» пробирается через толпу

Видео: «АСТ-54»

Фестиваль цветов на улице Ленина — сегодня очень популярное место среди горожан. Несмотря на то, что часть магистрали перекрыли для движения автомобилей, пешеходы не могут чувствовать себя в полной безопасности. Например, из-за этого водителя «Мерседеса».

— Оборзевшие, — коротко и емко прокомментировала ситуацию читательница НГС.

Машина зарегистрирована на 45-летнего Алексея Николаевича Т. Вице-мэр Анна Терешкова отмечала на прошлых выходных, что это «руководитель какой-то строительной организации». Нам удалось выяснить, что предприниматель раньше жил в Санкт-Петербурге. В Новосибирске полный тезка этого человека занимается бизнесом, но, по данным сервиса «Контур.Фокус», его компания торговала продуктами и была ликвидирована в прошлом году.

По словам вице-мэра, некоторые автомобили действительно могут ездить по пешеходной части улицы, если у них есть специальный пропуск.

А сейчас смотрим на еще одного героя нашего материала, который едет рядом с пешеходами.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Водитель хотя бы включил «аварийку»

Видео: читательница НГС

Наверняка у водителя BMW есть спецпропуск, иначе решился бы он на столь хамский поступок? Хотя горожане всё равно негодуют — это не машина экстренных служб, коммунальщиков, даже не грузовичок с товарами. Насколько острая необходимость должна быть, чтобы обязательно нужно было проехать несколько десятков метров, а не пройти их пешком? Тем более на Ленина сейчас так красиво.

Машина зарегистрирована на 34-летнего Игоря Евгеньевича Е. из Кольцова. В реестре предпринимателей его нет. Узнать о нем удалось совсем немного — некогда он числился сотрудником управляющей компании.

Рассекретить следующего любителя сократить дорогу — водителя китайского кроссовера — не удалось. Вспоминая, как читатели могут опознать владельца на примере «Крузака» без номеров, надеемся, что автомобилист не сможет долго хранить инкогнито.

Очень интересно узнать, кто же был за рулем

Очень интересно узнать, кто же был за рулем

Поделиться

Новосибирцы сообщили в редакцию, что с тротуара около Дома быта на Красном проспекте можно каждый день вести репортажи об автохамах. На фото ниже — один из примеров.

Есть подозрение, что водитель или пассажир забежали перекусить

Есть подозрение, что водитель или пассажир забежали перекусить

Поделиться

BMW X7 2020 года зарегистрирована на 49-летнего Алексея Алексеевича Андреева. По невероятному совпадению это полный тезка депутата Законодательного собрания от «Единой России», да еще и родившийся с ним в один день.

Алексей Андреев в заксобрании является заместителем председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Средняя цена BMW X7 2020 года в Новосибирске — около 10 миллионов рублей.

Можно предположить, что водитель припарковался на тротуаре, потому что ему или его солидному пассажиру необходимо было срочно попасть в один из департаментов городской администрации, расположенных в Доме быта. С другой стороны, многие бросают машины здесь, чтобы вкусно покушать в популярном кафе. У кого какие приоритеты?

Если уж машину могут припарковать на Красном проспекте, то что говорить о Советской. Водитель Renault Duster оставил авто на тротуаре, при этом заехав на пандус. Наглый? А может, невнимательный?

Никогда не отгадаете владельца авто — ответ под фото

Никогда не отгадаете владельца авто — ответ под фото

Поделиться

Машина зарегистрирована на юрлицо — на Управление Росгвардии по Смоленской области. Загадка, да и только. Во-первых, что делают смоленские росгвардейцы в Новосибирске? Во-вторых, почему их машина на новосибирских номерах? Пока вопросы без ответов.

Пару недель назад новосибирцы оказались недовольны машиной другого депутата заксобрания, которую по-хамски припарковали прямо перед Универсамом. «А что прям в дом не заехал?» — недоумевали пешеходы.

По теме

Нарушение правил парковкиАвтохамыАвтохамствоНовосибирскДепутатУлица Ленина
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter