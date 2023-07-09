«Оборзевшие»: автохамы облюбовали пешеходную улицу Ленина, а тезка депутата бросил дорогущий BMW на тротуаре

— Оборзевшие, — коротко и емко прокомментировала ситуацию читательница НГС.

Машина зарегистрирована на 45-летнего Алексея Николаевича Т. Вице-мэр Анна Терешкова отмечала на прошлых выходных, что это «руководитель какой-то строительной организации». Нам удалось выяснить, что предприниматель раньше жил в Санкт-Петербурге. В Новосибирске полный тезка этого человека занимается бизнесом, но, по данным сервиса «Контур.Фокус», его компания торговала продуктами и была ликвидирована в прошлом году.

По словам вице-мэра, некоторые автомобили действительно могут ездить по пешеходной части улицы, если у них есть специальный пропуск.