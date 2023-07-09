«Оборзевшие»: автохамы облюбовали пешеходную улицу Ленина, а тезка депутата бросил дорогущий BMW на тротуаре

Часть улицы Ленина в Новосибирске сделали пешеходной, но, как оказалось, не для всех. Некоторые самоуверенные водители посчитали, что правила писаны не для них. В нашей новой подборке автохамов мы постарались рассекретить нахалов, насколько это технически возможно и соответствует требованиям российского законодательства. Бонус этой недели — машина полного тезки новосибирского депутата заксобрания, откровенно по-хамски брошенная на тротуаре на Красном проспекте.
Фестиваль цветов на улице Ленина — сегодня очень популярное место среди горожан. Несмотря на то, что часть магистрали перекрыли для движения автомобилей, пешеходы не могут чувствовать себя в полной безопасности. Например, из-за этого водителя «Мерседеса».
— Оборзевшие, — коротко и емко прокомментировала ситуацию читательница НГС.
Машина зарегистрирована на
По словам вице-мэра, некоторые автомобили действительно могут ездить по пешеходной части улицы, если у них есть специальный пропуск.
А сейчас смотрим на еще одного героя нашего материала, который едет рядом с пешеходами.
Наверняка у водителя BMW есть спецпропуск, иначе решился бы он на столь хамский поступок? Хотя горожане всё равно негодуют — это не машина экстренных служб, коммунальщиков, даже не грузовичок с товарами. Насколько острая необходимость должна быть, чтобы обязательно нужно было проехать несколько десятков метров, а не пройти их пешком? Тем более на Ленина сейчас так красиво.
Машина зарегистрирована на
Рассекретить следующего любителя сократить дорогу — водителя китайского кроссовера — не удалось. Вспоминая, как читатели могут опознать владельца на примере «Крузака» без номеров, надеемся, что автомобилист не сможет долго хранить инкогнито.
Новосибирцы сообщили в редакцию, что с тротуара около Дома быта на Красном проспекте можно каждый день вести репортажи об автохамах. На фото ниже — один из примеров.
BMW X7 2020 года зарегистрирована на
Алексей Андреев в заксобрании является заместителем председателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Средняя цена BMW X7 2020 года в Новосибирске — около 10 миллионов рублей.
Можно предположить, что водитель припарковался на тротуаре, потому что ему или его солидному пассажиру необходимо было срочно попасть в один из департаментов городской администрации, расположенных в Доме быта. С другой стороны, многие бросают машины здесь, чтобы вкусно покушать в популярном кафе. У кого какие приоритеты?
Если уж машину могут припарковать на Красном проспекте, то что говорить о Советской. Водитель Renault Duster оставил авто на тротуаре, при этом заехав на пандус. Наглый? А может, невнимательный?
Машина зарегистрирована на юрлицо — на Управление Росгвардии по Смоленской области. Загадка, да и только. Во-первых, что делают смоленские росгвардейцы в Новосибирске? Во-вторых, почему их машина на новосибирских номерах? Пока вопросы без ответов.
Пару недель назад новосибирцы оказались недовольны машиной другого депутата заксобрания, которую по-хамски припарковали прямо перед Универсамом. «А что прям в дом не заехал?» — недоумевали пешеходы.