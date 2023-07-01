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Тема дняКто ездит на «Мерседесе» по перекрытой Ленина
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Стало известно, кто ездит на «Мерседесе» по перекрытой Ленина: вице-мэр пообещала с этим разобраться

Ситуацией заинтересовались в городской ГИБДД

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Улицу Ленина в Новосибирске перекрыли для автомобилей с 3 июня

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В Новосибирске с 3 июня перекрыли улицу Ленина для проведения фестиваля цветов. Однако особо наглых водителей это не останавливает, и они продолжают ездить по участку, который до конца июля сделали пешеходным.

Так, за прошедшую неделю по улице проехало несколько машин премиум-класса. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова дала оценку происходящему.

— Некоторые машины проезжают законно. Мы сделали специальные пропуска для машин, которые проезжают для облуживания, также для машин, принадлежащих магазинам на Ленина. Мерседес, на который жалуются жители, я так понимаю, он каким-то образом получил этот пропуск, видимо, кто-то ему передал. Сейчас будем разбираться, потому что это просто руководитель какой-то строительной организации, — пояснила вице-мэр.

Ситуацией с проезжающими машинами по перекрытой улице также заинтересовались в городской ГИБДД.

— Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на установление личности водителя и в случае установления виновности привлечение к административной ответственности, — пояснили в инспекции.

В Новосибирске к празднованию 130-летнего юбилея на улице Ленина провели фестиваль цветов. Во время празднования часть украшений разрушили посетители. Прохожие вырвали цветы, а дети разбросали сено.

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