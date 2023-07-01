Стало известно, кто ездит на «Мерседесе» по перекрытой Ленина: вице-мэр пообещала с этим разобраться

В Новосибирске с 3 июня перекрыли улицу Ленина для проведения фестиваля цветов. Однако особо наглых водителей это не останавливает, и они продолжают ездить по участку, который до конца июля сделали пешеходным.
Так, за прошедшую неделю по улице проехало несколько машин премиум-класса. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова дала оценку происходящему.
— Некоторые машины проезжают законно. Мы сделали специальные пропуска для машин, которые проезжают для облуживания, также для машин, принадлежащих магазинам на Ленина. Мерседес, на который жалуются жители, я так понимаю, он каким-то образом получил этот пропуск, видимо, кто-то ему передал. Сейчас будем разбираться, потому что это просто руководитель какой-то строительной организации, — пояснила вице-мэр.
Ситуацией с проезжающими машинами по перекрытой улице также заинтересовались в городской ГИБДД.
— Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на установление личности водителя и в случае установления виновности привлечение к административной ответственности, — пояснили в инспекции.
В Новосибирске к празднованию 130-летнего юбилея на улице Ленина провели фестиваль цветов. Во время празднования часть украшений разрушили посетители. Прохожие вырвали цветы, а дети разбросали сено.