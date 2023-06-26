«Жалко людей, которые это делают»: вице-мэр Новосибирска — о разрушенных инсталляциях на улице Ленина

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова дала оценку ситуации с разрушенными инсталляциями на улице Ленина на фестивале цветов во время Дня города.
— Цветы забирать нельзя. Сено зря разрушили. Жалко людей, которые это делают, — отметила в разговоре с корреспондентом НГС Анна Терешкова.
Жителей, которые разрушали часть украшений на фестивале цветов в честь Дня города заметили вчера, 25 июня. Читательница НГС Анастасия стала очевидцем случившегося: прохожие вырывали цветы, дети разбрасывали сено, котором потом кидались друг в друга. Также Анастасия отметила, что на инсталляциях в виде тюбиков с краской прыгали дети.
Фестиваль цветов «Времена года» открыли 24 июня. Флористы украсили пространство в весеннем, осеннем, зимнем и летнем стиле. Также здесь установили светящиеся деревья и конструкции с неоновым светом. Украшения должны простоять в городе до начала июля.
26 июня разбросанное сено еще осталось, но дворников уже заметили в центре города.