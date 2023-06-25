«Обрывают цветы, кидаются сеном, ломают инсталляции»: в Новосибирске разрушили часть украшений на фестивале цветов

— На Ленина люди обрывают цветы, кидаются сеном, ломают инсталляции. Были стога сена и по бокам от них — цветочные клумбы из живых цветов. Дети раскидали стог, а само сено разбросали по улице, и закидали цветы. Несколько женщин вырвали цветы, ссылаясь на то, что так делают дети.