«Обрывают цветы, кидаются сеном, ломают инсталляции»: в Новосибирске разрушили часть украшений на фестивале цветов

В Новосибирске на улице Ленина разрушили часть украшений на фестивале цветов, который проходил во время Дня города. По словам читательницы НГС Анастасии, которая стала очевидцем ситуации, прохожие вырвали цветы, а дети разбрасывают сено, которым потом кидаются друг в друга.
— На Ленина люди обрывают цветы, кидаются сеном, ломают инсталляции. Были стога сена и по бокам от них — цветочные клумбы из живых цветов. Дети раскидали стог, а само сено разбросали по улице, и закидали цветы. Несколько женщин вырвали цветы, ссылаясь на то, что так делают дети.
На видео, которое оказалось в распоряжении редакции, несколько человек действительно раздвигают сено и ищут цветы, собирая себе целые букеты. На вопрос зачем собирать цветы, женщина ответила, что их все равно выкинут, а она себя сможет порадовать цветами.
Также Анастасия отметила, что сено раскидывают не только вдоль улицы, но и бросают в друг друга, а на инсталляциях в виде тюбиков с краской прыгают дети. НГС направил запрос в мэрию города.
Фестиваль цветов «Времена года» открыли 24 июня. Флористы украсили пространство в весеннем, осеннем, зимнем и летнем стиле. Также здесь установили светящиеся деревья и конструкции с неоновым светом.
За тем, как новосибирцы отмечают День города в 2023 году, мы наблюдаем в режиме онлайн.