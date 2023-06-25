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Онлайн-трансляция

Праздник продолжается: как в Новосибирске отмечают День города — онлайн-трансляция

Мероприятия пройдут в центре и на набережной

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Сегодня, 25 июня, в Новосибирске отмечают День города. Праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина и Михайловской набережной, а также на других площадках города. НГС расскажет обо всем, что происходит в праздничный день, в этой онлайн-трансляции.

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