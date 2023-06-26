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День города — 2023

Переполненные мусорки и голуби в сене. Как выглядит Новосибирск после Дня города — фотографии из центра

Дворников с самого утра заметили на улицах

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Рядом с урнами собралось немного мусора

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Жители Новосибирска отпраздновали День города, после массового праздника в центре появились горы мусора, а в сене, которое разбросали вчера, гуляют голуби.

Как передает фотокорреспондент НГС Александр Ощепков, в этом году в городе довольно чисто после праздника. Дворников уже можно заметить на улице, мусорные баки переполненные, но вокруг них не собрались горы.

Утром дворники уже вышли убирать город

Утром дворники уже вышли убирать город

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Вчера на улице Ленина жители разрушили часть украшений на фестивале цветов, который проходил во время Дня города. По словам читательницы НГС Анастасии, которая стала очевидцем ситуации, прохожие вырвали цветы, а дети разбрасывали сено, которым потом кидались друг в друга.

Также на инсталляциях в виде тюбиков с краской, из которых появляются цветы, прыгали дети.

В сене, которое разбросали дети, гуляют голуби

В сене, которое разбросали дети, гуляют голуби

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Около урн мусора немного

Около урн мусора немного

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Вечером в городе на Михайловской набережной устроили фаер-шоу. НГС побывал на представлении и посмотрел, как оно прошло.

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