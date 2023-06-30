«Подгонял всех клаксоном»: автомобили проехали по перекрытой улице Ленина — видео

В Новосибирске несколько автомобилей проехали по улице Ленина, участок которой перекрыли во время проведения международного фестиваля цветов. Об этом сообщили 30 июня читатели НГС.
Так, по словам жительницы Новосибирска Юлии, один из автомобилей был замечен на улице Ленина 30 июня примерно в 17:30. Сибирячка уточнила, что на перекрытом участке улицы находилось много людей.
— Пешеходная зона на улице Ленина предполагает отсутствие автомобильного движения, но, видимо, не для всех... Прекрасный мужчина ехал прямо по аллее, еще и подгонял всех клаксоном, — сообщила Юлия.
По словам жительницы Новосибирска, автомобиль стоял на улице Ленина, после чего поехал, сигналя пешеходам. Затем машина повернула на улицу Советскую.
Еще один автомобиль в зоне проведения фестиваля цветов заметила читательница НГС Дарья Никончук. Девушка прислала редакции фотографию, на которой можно заметить транспортное средство.
— Выставку восстановили, теперь можно переезжать машинами, — сказала Дарья.
Улицу Ленина в Новосибирске перекрыли с 3 июня. Как сообщалось в постановлении мэрии Новосибирска, временное прекращение движения транспортных средств вводится до 10 июля, оно действует для всех автомобилей, за исключением транспорта медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб, следующих по неотложным вызовам.
Кроме того, ограничение не распространяется на автомобили, задействованные в транспортном обеспечении мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Отметим, ранее автомобиль заметили на перекрытой улице Ленина 26 июня.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент издания также попросил прокомментировать инцидент вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову.
26 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что улицу Ленина оставят пешеходной еще на месяц.