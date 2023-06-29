На улице Ленина восстановили цветочные композиции — показываем на видео, что там происходит сейчас

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и мэр города Анатолий Локоть дали оценку ситуации с разрушенными инсталляциями на улице Ленина. Свое мнение высказали и новосибирцы. Мы собрали в один материал комментарии горожан.

