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На улице Ленина восстановили цветочные композиции — показываем на видео, что там происходит сейчас

Корреспондент НГС прошелся по популярной фотозоне

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Инсталляции восстановили за два дня

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В центре Новосибирска восстановили цветочные композиции на пешеходной улице Ленина. Они простоят там еще месяц.

О ходе работ рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова:

— Восстанавливали двое суток. Сразу могу сказать, что мы пытались восстанавливать композиции со всех сторон. К примеру, сено, которое было разбросано, забрал зоопарк. Цветы, которые можно было восстановить, мы восстановили. Было много цветов, привезенных флористами специально под композиции, их воссоздать не получилось. Будем стараться поддерживать до конца следующего месяца.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Павел Пешков

По словам заместителя мэра, деньги на восстановление композиций взяли из изначально заложенного бюджета.

— Точную сумму на восстановление сказать не могу, но деньги взяли из заранее заложенного бюджета. Мы подразумевали, что придется что-то делать, но не думали, что реставрировать придется сразу. То, что сейчас идут дожди, благосклонно скажется на композициях, так как у нас используется настоящий газон и живые цветы. Для восстановления использовали те же цветы, что и были изначально, — отметила вице-мэр.

Некоторые композиции оградили специальной лентой

Некоторые композиции оградили специальной лентой

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Напомним, в Новосибирске к празднованию 130-летнего юбилея на улице Ленина провели фестиваль цветов. Во время торжества часть украшений разрушили посетители. Прохожие вырвали цветы, а дети разбросали сено.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова и мэр города Анатолий Локоть дали оценку ситуации с разрушенными инсталляциями на улице Ленина. Свое мнение высказали и новосибирцы. Мы собрали в один материал комментарии горожан.

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