«Штраф в пару-тройку тысяч вразумит»: как новосибирцы отреагировали на разгром выставки цветов на Ленина

В Новосибирске к празднованию
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова дала оценку ситуации с разрушенными инсталляциями на улице Ленина на фестивале цветов во время Дня города.
— Цветы забирать нельзя. Сено зря разрушили. Жалко людей, которые это делают, — отметила в разговоре с корреспондентом NGS.RU Анна Терешкова.
После публикации этой новости читатели НГС оставили сотни комментариев под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
Многие новосибирцы отметили, что взрослые, как и дети, не умеют ценить то, что для них делают.
— Куда смотрят родители? Это первый вопрос. Зачем они делают так же, как эти дети? Почему вредительство — ваша отличительная черта? Это был второй вопрос и главный, — отметил пользователь под ником
— Да, сегодня были там с утра. Дети уже начали это делать... Им делали замечания другие люди... но не родители! Вообще, конечно, это ужас, — отметил Гость.
— Всё это говорит о низкой культуре людей, которые не могут объяснить детям, что такое хорошо и что такое плохо! К сожалению, отсутствие хорошего воспитания у нас становится нормой в обществе, — написал Гость.
А некоторые читатели предложили свои варианты, как сохранить праздничное украшение.
— Ну чего вы удивляетесь, вообще не пойму. Это для городских людей сено — что-то про инсталляцию, для деревенских — это привычное место для игр. Родное сенцо) Если хотите, чтобы что-то в Новосибирске целое и не раздербаненное осталось, кладите за решетку или стекло. Слова народ не понимает, — написал Счастливчик Пиксель.
— Всех найти и наказать в денежном эквиваленте. Обратиться в суд за возмещением материального и морального вреда. Выставить на позорную стену. Показать по телевизору. И штраф должен быть для каждого минимум тысяч 200. В следующий раз многие подумают, стоит ли это делать. Для них и для других будет урок. Только так можно научить ценить, — отметил 266611653.
— Дети разрушают то, что сделали другие люди, и никто им за это даже замечание не сделает. А по-хорошему надо бы родителей к административной ответственности привлечь. Штраф в пару-тройку тысяч вразумит, — написал Гость.
Как позже заявила вице-мэр Анна Терешкова, цветочные композиции с фестиваля на улице Ленина восстановят в Новосибирске.