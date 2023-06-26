«Штраф в пару-тройку тысяч вразумит»: как новосибирцы отреагировали на разгром выставки цветов на Ленина

— Куда смотрят родители? Это первый вопрос. Зачем они делают так же, как эти дети? Почему вредительство — ваша отличительная черта? Это был второй вопрос и главный, — отметил пользователь под ником # Я_ИНАЯ .



— Да, сегодня были там с утра. Дети уже начали это делать... Им делали замечания другие люди... но не родители! Вообще, конечно, это ужас, — отметил Гость.



— Всё это говорит о низкой культуре людей, которые не могут объяснить детям, что такое хорошо и что такое плохо! К сожалению, отсутствие хорошего воспитания у нас становится нормой в обществе, — написал Гость.