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Цветочные фестивальные композиции на Ленина восстановят: их разрушили дети и любители букетов

Анна Терешкова посоветовалась с флористами, которые создавали инсталляции

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На оформление потратили около 3 миллионов рублей

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В Новосибирске восстановят цветочные композиции с фестиваля на улице Ленина. Об этом рассказала в своем телеграм-канале вице-мэр города Анна Терешкова. Она посоветовалась с флористами, которые создавали фестиваль.

— Хочу высказать свое личное мнение. Город — это люди, и они разные. Мне очень приятно, что много людей возмущены произошедшим, но мы должны посмотреть сами на себя. Почему мамы не остановили своих детей, почему взрослые люди проходили мимо? — задалась вопросом вице-мэр.

Анна Терешкова призвала жителей любить свой город и ценить чужой труд. Напомним, что вчера, 25 июня, во время празднования Дня города дети растащили стог сена, а жители набрали живых цветов из композиций на букеты.

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил, что улица Ленина останется пешеходной до конца июля.

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