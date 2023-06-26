Цветочные фестивальные композиции на Ленина восстановят: их разрушили дети и любители букетов

В Новосибирске восстановят цветочные композиции с фестиваля на улице Ленина. Об этом рассказала в своем телеграм-канале вице-мэр города Анна Терешкова. Она посоветовалась с флористами, которые создавали фестиваль.
— Хочу высказать свое личное мнение. Город — это люди, и они разные. Мне очень приятно, что много людей возмущены произошедшим, но мы должны посмотреть сами на себя. Почему мамы не остановили своих детей, почему взрослые люди проходили мимо? — задалась вопросом вице-мэр.
Анна Терешкова призвала жителей любить свой город и ценить чужой труд. Напомним, что вчера,
Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил, что улица Ленина останется пешеходной до конца июля.