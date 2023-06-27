«От избытка чувств»: Анатолий Локоть высказался о разрушенных цветочных украшениях на Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил восстановить украшения из цветов на улице Ленина. Это нужно, чтобы сохранить «праздничное настроение».
На аппаратном совещании 27 июня глава города сообщил, что участок от площади Ленина до улицы Советской будет закрыт весь июль.
— Понятно, что цветы недолговечны. Новосибирцы от избытка чувств в клумбах, инсталляциях нанесли какой-то урон. Ставлю задачу, насколько возможно, восстановить, чтобы праздничное настроение сохранялось, — сказал Анатолий Локоть.
Городские службы должны будут следить за состоянием этой улицы. В конце июля власти примут решение, оставлять участок пешеходным или нет.
Фестиваль цветов на улице Ленина организовали ко Дню города, он открылся 24 июня. Вечером 25 июня горожане разрушили часть инсталляций: прохожие вырывали цветы, а дети разбрасывали сено. Оценку ситуации дала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.