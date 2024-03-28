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Дороги и транспорт подробности На Связистов «Субару» влетела в яму и повисла над землей — фото с машиной, пытающейся взлететь

На Связистов «Субару» влетела в яму и повисла над землей — фото с машиной, пытающейся взлететь

Передняя часть автомобиля наполовину в воде, а задняя часть нависает над огромной лужей

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Автомобиль попал в ловушку. которая была скрыта под лужей

На улице Связистов в Новосибирске водитель на Subaru Legacy влетел в яму на дороге, скрытую под водой и снегом. Автомобиль повис задним бампером в воздухе, а передним утонул в огромной луже. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что территория утопает в огромных лужах, также виден еще не до конца растаявший снег. Также на фото видно, что водитель покинул салон. Новосибирцы в комментариях под фото возмущаются состоянием городских дорог.

— Как задолбали эти проблемы с дорогами нескончаемые! Нет слов, — написал Андрей.

Некоторые автомобилисты пытаются шутить.

— Проезжая лужу — будьте бдительны! Это может оказаться вход в метро, — юморит Иван.

НГС направил запрос в мэрию с просьбой пояснить — когда запланирован в городе ремонт улицы Связистов.

Ранее НГС писал о том, что ямочный ремонт в Новосибирске рабочие начнут после 15 апреля. О этой даты в городе будут заключать муниципальные контракты.

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Машина Лужи Ямы Улица Связистов Мэрия
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