«Постоянно спят бомжи»: на левом берегу трамвайная остановка обросла кучами грязи и лужами — что там творится

Под конец марта в Новосибирске талой водой затапливает не только дороги. Остановку «Озерная» на улице Связистов в Ленинском районе окружили крупные лужи и грязь — это заметила местная жительница, читательница НГС.
По словам женщины, проблема возникла на остановке трамваев, едущих в сторону Юго-Западного жилмассива. На фотографии, которую она прислала в редакцию, видно, что, кроме мокрой земли и мутной воды, рядом с сооружением — мусор. Помимо этого, на лавочке лежит некий мужчина.
— Ждать транспорт очень страшно, особенно вечером, так как там постоянно спят бомжи, — уверяет читательница.
Также до этой остановки, добавляет жительница, сложно добираться из-за состояния дороги, поэтому чтобы уехать, ей часто приходится идти на соседнюю.
— В прошлом году всё разворотили, а в нормальное состояние не привели, — утверждает она.
НГС отправил запрос в пресс-службу мэрии.
Ранее новосибирскую улицу по колено залило талой водой — жители уверяют, в ней вязнут машины.