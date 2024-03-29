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Дороги и транспорт «Постоянно спят бомжи»: на левом берегу трамвайная остановка обросла кучами грязи и лужами — что там творится

«Постоянно спят бомжи»: на левом берегу трамвайная остановка обросла кучами грязи и лужами — что там творится

Речь идет о трамвайной остановке «Озерная» на Связистов

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Местная жительница рассказывает, что кадр был сделан вечером 28 марта — на остановке лежит мужчина

Под конец марта в Новосибирске талой водой затапливает не только дороги. Остановку «Озерная» на улице Связистов в Ленинском районе окружили крупные лужи и грязь — это заметила местная жительница, читательница НГС.

По словам женщины, проблема возникла на остановке трамваев, едущих в сторону Юго-Западного жилмассива. На фотографии, которую она прислала в редакцию, видно, что, кроме мокрой земли и мутной воды, рядом с сооружением — мусор. Помимо этого, на лавочке лежит некий мужчина.

— Ждать транспорт очень страшно, особенно вечером, так как там постоянно спят бомжи, — уверяет читательница.

Также до этой остановки, добавляет жительница, сложно добираться из-за состояния дороги, поэтому чтобы уехать, ей часто приходится идти на соседнюю.

Видео, где видно состояние дороги и рельсов
Со слов сибирячки, путь к остановке «Озерная» проходит через лужи и грязь

— В прошлом году всё разворотили, а в нормальное состояние не привели, — утверждает она.

НГС отправил запрос в пресс-службу мэрии.

Если вы заметили лужи, грязь и разруху на других остановках Новосибирска, присылайте в редакцию фото и видео.
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Ранее новосибирскую улицу по колено залило талой водой — жители уверяют, в ней вязнут машины.

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