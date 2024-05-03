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Религия Страстная суббота — 2024: что нельзя делать и как отмечать

Страстная суббота — 2024: что нельзя делать и как отмечать

На следующий день празднуют Пасху

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В Великую субботу в храмах проходит служба

В 2024 году Страстная (Великая) суббота выпадает на 4 мая. Она предшествует празднованию Пасхи. В чем значение этого дня, какие традиции, приметы и запреты касаются даты, рассказываем в этом материале.

Значение праздника

В Страстную субботу верующие вспоминают погребение тела Иисуса после казни. Его ученики Иосиф Аримафейский и Никодим сняли тело Христа, обернули плащаницей и похоронили в склепе недалеко от Голгофы. Фарисеи опасались, что тело похитят, чтобы потом сказать, что Иисус воскрес из мертвых. Они обратились к Понтию Пилату и попросили, чтобы у пещеры выставили стражу.

Накануне Пасхи в иерусалимском храме Воскресения Христова, построенного на месте погребения Иисуса, сходит Благодатный огонь.

Традиции дня

В Великую субботу в храмах читают Часы и Изобразительны. После этого совершается вечерня с Литургией святого Василия Великого.

В этот день принято красить яйца, важно, чтобы хотя бы одно было красного цвета. У храмов раздают милостыню. В этот день можно раздавать милостыню, читать молитвы, изучать Библию, помогать нуждающимся, а также готовить пасхальные блюда.

При этом в Страстную субботу нельзя устраивать шумные посиделки, праздники, петь, танцевать и тратить время на развлечения, пить алкоголь. Празднования дней рождения рекомендуется перенести. Также запрещается ругаться и устраивать конфликты, заниматься рукоделием, охотиться, рыбачить, забивать домашний скот и птиц. Нужно воздержаться от интимной близости.

Приметы дня

Считается, что по погоде на Страстную субботу определяют, каким будет грядущее лето: солнечный день предвещает тепло, дождь и ветер — холод.

4 мая в народе называют Прокловым днем. Согласно приметам, дождь в эту дату предвещает богатый урожай осенью. Если к этому дню начал расти щавель, то следующая зима будет теплой. Листья, распустившиеся на березах, предвещают дождливое лето.

Каждый год перед Пасхой хозяйки думают о том, как лучше украсить праздничные яйца. Есть как проверенные рецепты, так и весьма нестандартные. Как сделать главное праздничное блюдо оригинальным — читайте в нашей подборке.

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