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Животные «Очень пыталась пообщаться»: певчую птицу в белой шапочке заметили в Новосибирске. Кто это фото?

«Очень пыталась пообщаться»: певчую птицу в белой шапочке заметили в Новосибирске. Кто это фото?

Ее заметили в районе Красного проспекта

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Такие птицы редко прилетают в центр города

В Новосибирске на Красном проспекте заметили птицу с оранжевым хвостом и белой макушкой. Орнитолог Алексей Яновский объяснил редакции НГС, что это за вид.

Об этом 2 мая в редакцию НГС сообщила читательница Ольга:

— В разгар дождя со снегом встретила очень необычную оранжевую птицу. Чуть больше воробья, длинный клюв, белая шапочка. Поведение у нее тоже довольно необычное, очень пыталась пообщаться, рассмотреть, как-будто просила что-то у меня.

По словам Алексея Яновского, эта птица — горихвостка-лысушка. Она получила такое название из-за яркого оперения на хвосте и белого пятна на голове.

— Горихвостки устраивают гнездо и выводят птенцов обычно в дуплах. Могут жить в гнездовых домиках вроде скворечника, только с входом меньшего диаметра. Горихвостки довольно звонко и красиво поют. Их пение можно услышать и в городских парках, скверах и даже во дворах, где есть деревья. Они охотнее всего поют в сумерках и ночью, — рассказал эксперт.

Горихвостки прилетают в Сибирь на лето, чтобы вывести потомство. В центре Новосибирска они встречаются редко, но их часто можно увидеть на окраинах и в пригороде.

В апреле в Новосибирске заметили птицу-мандаринку. Этот вид не встречается в Сибири. Посмотрите, какое у них яркое оперение.

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Птицы Орнитолог Красный проспект Новосибирск
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