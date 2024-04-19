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Животные «Событие из разряда практически невероятных»: новосибирцы встретили редкую пеструю птицу — видео

«Событие из разряда практически невероятных»: новосибирцы встретили редкую пеструю птицу — видео

Ближайшие регионы, где она обитает, находятся далеко от Сибири

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Кадры с птицей сделали сразу несколько жителей Новосибирска

В Новосибирске заявили, что в городе заметили необычную пеструю птицу — селезня мандаринки. Его сняли на видео сразу несколько местных жителей.

Кадры опубликовали в паблике «Микрорайон Европейский берег. Сообщество жителей» во «ВКонтакте». Как рассказал НГС один из авторов видео Александр Белов, он видел утку напротив дома №34 по улице Владимира Заровного, когда гулял по набережной.

— Сперва впереди увидел двух девочек. Они первые заметили уточку, которая плыла примерно метр от нашего берега. Я еще удивился: обычно дикие утки стараются как-то близко не подплывать. Они подплывают, когда их кормишь, — сказал Александр. — А она просто плыла где-то около метра от берега, и что удивительно — не боялась.

Птицу сняли на видео

Еще одна жительница Новосибирска также заявила, что видела утку. Мария Покатилова сообщила НГС, что заметила птицу рядом со смотровым мостиком.

— Это самец утки-мандаринки. Раньше я их видела только в зоопарке, вот так в природе — впервые, — сказала Мария.

Орнитолог Алексей Яновский подтвердил НГС, что на кадрах действительно зафиксирована мандаринка. Вместе с тем выяснилось, что птицу трудно встретить в нашем регионе.

— Если видео точно сделано на Оби, то это событие из разряда практически невероятных. Судя по идеальному состоянию оперения, не похоже, что этот селезень улетел из зоопарка, — рассказал Алексей Яновский. — Ближайшие регионы, где обитают мандаринки, находятся очень далеко от Сибири.

В России птицу можно встретить в Приморье, Сахалине и островах вблизи него. Кроме того, по словам специалиста, несколько десятилетий назад мандаринок акклиматизировали в Англии, Ирландии и Германии. Там они круглый год обитают на водоемах городских и пригородных парков.

— Мандаринки — это утки-дуплогнездники, как и известные по зоопаркам каролинские древесные утки. Из диких уток, которые в теплое время года встречаются в Новосибирской области, только один вид, а именно гоголь, освоил способ устраивать кладку и выводить утят в дуплах и гнездовых домиках высоко над землей, — сообщил орнитолог.

Он уточнил, что появление мандаринки в дикой природе Новосибирска возможно, предположительно, в результате сбоя в миграционном поведении.

— По пути из Китая, где зимуют мандаринки, гнездящиеся в Приморье, эта птица по ошибке прилетела совсем в другой регион. Возможен вариант, что по месту рождения этот селезень из Западной Европы почему-то мигрировал оттуда так далеко на восток, — предположил специалист. — Не обязательно из Китая или Германии.

В марте в Новосибирске заметили бело-розовую птицу. Ее увидели в Академгородке.

ПО ТЕМЕ
Птица Мандаринка Орнитолог Новосибирск Утка
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