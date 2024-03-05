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«Зимний цветок Сибири»: редкую бело-розовую птицу заметили в Новосибирске — биолог объяснил, кто на снимке

В нашем регионе встретить ее достаточно трудно

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Птицу сфотографировали в Академгородке

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Необычную бело-розовую птицу сняла преподаватель НГУ Людмила Буднева в Академгородке. Фото пернатого она опубликовала на личной странице во «ВКонтакте».

— Кадр урагуса сделала сегодня в Академгородке. В конце феврале специально ездила в район шлюзовских дач за этими птицами, а тут парочка сама меня ждала, — рассказала преподаватель.

Как рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский, эти птицы обитают преимущественно в Сибири.

— Самец урагуса имеет розово-белый окрас, самочки не столь яркие. Питается преимущественно семенами. Летом гнёзда делает у водоемов в кустах ивы, — пояснил орнитолог.

Как отметил Алексей Яновский, хотя птица и живет в Сибири, в Новосибирской области ее встретить достаточно трудно, так как они предпочитают селиться в Томской области и Кузбассе.

— Для нашего региона это редкая птица. Урагус иногда называют длиннохвостый снегирь, хотя они мельче обычного снегиря. Также некоторые ее называют «зимний цветок Сибири», видимо, из-за того что птица в дали похожа на заснеженную розу, — рассказал ученый.

Ранее редкого почти черного снегиря увидели в Сибири. Оказалось, что птица мутировала.

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ПтицыАлексей ЯновскийЛюдмила БудневаНовосибирск
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