«Зимний цветок Сибири»: редкую бело-розовую птицу заметили в Новосибирске — биолог объяснил, кто на снимке

Необычную бело-розовую птицу сняла преподаватель НГУ Людмила Буднева в Академгородке. Фото пернатого она опубликовала на личной странице во «ВКонтакте».
— Кадр урагуса сделала сегодня в Академгородке. В конце феврале специально ездила в район шлюзовских дач за этими птицами, а тут парочка сама меня ждала, — рассказала преподаватель.
Как рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский, эти птицы обитают преимущественно в Сибири.
— Самец урагуса имеет розово-белый окрас, самочки не столь яркие. Питается преимущественно семенами. Летом гнёзда делает у водоемов в кустах ивы, — пояснил орнитолог.
Как отметил Алексей Яновский, хотя птица и живет в Сибири, в Новосибирской области ее встретить достаточно трудно, так как они предпочитают селиться в Томской области и Кузбассе.
— Для нашего региона это редкая птица. Урагус иногда называют длиннохвостый снегирь, хотя они мельче обычного снегиря. Также некоторые ее называют «зимний цветок Сибири», видимо, из-за того что птица в дали похожа на заснеженную розу, — рассказал ученый.
Ранее редкого почти черного снегиря увидели в Сибири. Оказалось, что птица мутировала.