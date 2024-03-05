«Зимний цветок Сибири»: редкую бело-розовую птицу заметили в Новосибирске — биолог объяснил, кто на снимке

— Кадр урагуса сделала сегодня в Академгородке. В конце феврале специально ездила в район шлюзовских дач за этими птицами, а тут парочка сама меня ждала, — рассказала преподаватель.

Как рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский, эти птицы обитают преимущественно в Сибири.

