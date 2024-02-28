Редкого почти черного снегиря увидели в Сибири — оказалось, что птица мутировала

Жительница Томска увидела на импровизированной кормушке необычную черную птицу. Оказалось, что это мутация снегиря.
Как рассказала НГС Татьяна Павлова, которой удалось сфотографировать птицу, снегирь темной окраски живет в Томске, его удалось встретить случайно около кормушки на пне. Почти все тело птицы окрашено в черный цвет. Орнитолог Алексей Яновский объяснил, что это мутантная особь обычного снегиря с избытком пигмента меланина в окрасе оперения.
— Это меланист, в природе редко, но могут встретиться как меланисты, так и особи у которых меланин полностью отсутствует. То есть чисто белые, так называемые альбиносы, — рассказал Алексей Яновский.
Специалист также отметил, что в Новосибирске о черных снегирях не сообщалось, но при этом птицы необычной окраски встречаются. Например, недавно орнитолог сам заметил необычайно темной окраски дрозда рябинника.
Недавно жительница Новокузнецка увидела на своем окне в кормушке странную птицу с мощным клювом. Оказалось, что это дубонос, птицы этого вида часто появляются в городах Сибири. Например, читатели НГС прислали несколько видео с пернатыми.