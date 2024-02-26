Прилетела на кормушку и распугала синиц: в Сибири заметили редкую птицу с мощным клювом

Жительница Новокузнецка заметила на своем окне в кормушке странную птицу с мощным клювом. Орнитолог Алексей Яновский объяснил, что это за пернатое и как часто вид появляется в городах Сибири.
— Прилетела на мою кормушку, синиц распугала. Кто же ты такая? Полоса отсвечивает, щелкает семечки, — отметила местная жительница.
Алексей Яновский объяснил НГС, что это — дубонос, который редко встречается в наших широтах. Птицы живут во всей лесной зоне Западной Европы, встречаются в Кемеровской области. Но там их видят редко, так как в населенные пункты и на дачные участки дубоносы залетают по одиночке и только в сезон осенне-зимних кочевок.
— По видимому, птаху так назвали из-за мощного клюва. Эта птица величиной со скворца. Внешность характерная. Издали, когда дубонос в полете, сразу обращаешь внимание на светло-желтую кайму хвоста. Несмотря на большой ареал, которым заняты регионы и к северу, и к югу от Новосибирска, дубоносов видят у нас редко одиночками или небольшими группами во время кочевок осенью, зимой, или весной, — отметил Алексей Яновский.
Он добавил, что излюбленный корм этой птицы — косточки черемухи, которые птица раскалывает мощным клювом. За этими ягодами дубоносы прилетают на садовые участки. Также птицы подлетают к кормушкам с семечками.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске активизировались щеглы. По мнению местных жителей, это признак подступающей весны.