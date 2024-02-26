Прилетела на кормушку и распугала синиц: в Сибири заметили редкую птицу с мощным клювом

Алексей Яновский объяснил НГС, что это — дубонос, который редко встречается в наших широтах. Птицы живут во всей лесной зоне Западной Европы, встречаются в Кемеровской области. Но там их видят редко, так как в населенные пункты и на дачные участки дубоносы залетают по одиночке и только в сезон осенне-зимних кочевок.

