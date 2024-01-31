«Очень красиво щебечут»: в Новосибирске активизировались щеглы. Это признак подступающей весны

— Как знак приближающейся весны воспринимаю активизацию щеглов. Как и в предыдущие годы, они держатся во дворе на Правды 7, и, когда посмотришь одному из них в лицо, то станет понятно, кто из вас двоих щегол, — написала сибирячка в телеграм-канале «Птичка на проводе».



Корреспонденту НГС Людмила уточнила, что кормушка не ее, но женщина за ней наблюдает несколько лет, потому что именно её любят щеглы. У Людмилы кормушка висит только вторую зиму, и в ней кормятся воробьи и синицы.