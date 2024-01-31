«Очень красиво щебечут»: в Новосибирске активизировались щеглы. Это признак подступающей весны

В Новосибирске начали проявлять активность щеглы. Ярких птиц в одном из дворов заметила местная жительница Людмила Буднева заметила во дворе дома щеглов. Эти птицы облюбовали кормушку. Женщина уверена, что их появление — верный признак скорого наступления весны. Орнитолог Алексей Яновский согласился с этим предположением.
Птицы во дворе
Людмила увидела птиц возле одной из кормушек, расположенной во дворе жилого дома по адресу улица Правды, 7 в Советском районе.
— Как знак приближающейся весны воспринимаю активизацию щеглов. Как и в предыдущие годы, они держатся во дворе на Правды 7, и, когда посмотришь одному из них в лицо, то станет понятно, кто из вас двоих щегол, — написала сибирячка в телеграм-канале «Птичка на проводе».
Корреспонденту НГС Людмила уточнила, что кормушка не ее, но женщина за ней наблюдает несколько лет, потому что именно её любят щеглы. У Людмилы кормушка висит только вторую зиму, и в ней кормятся воробьи и синицы.
— Но я и этому рада. Я с хозяевами этой кормушки не разговаривала, но, возможно, туда сыплют семена чертополоха, которые любят щеглы. Возможно, эта кормушка их больше привлекает, потому что висит высоко и окно выходит в лес, то есть они чувствуют себя в безопасности. В этот зимний сезон я их заметила в том же дворе пасущимися на верхушке березы 23 декабря, — пояснила Людмила.
Что говорит орнитолог
Орнитолог Алексей Яновский отметил, что щеглы зимой для Новосибирска и области — не редкость. При этом, в январе в связи с заметным прибавлением продолжительности светового дня любое явление можно рассматривать как признак приближения весны, напомнил ученый.
— Щеглы, чечетки и другие зимующие певчие пташки могут встречаться на окраинах Новосибирска всю зиму, а не только ближе к весне. Щеглы любят кормиться на репейнике, которого обычно много на неухоженных полузаброшенных участках, что и привлекает этих ярких симпатичных пташек к окраинам населенных пунктов и дачным участкам. Орнитологи иногда замечают в группе щеглов особей с более яркой окраской, так называемых вишняков, — пояснил Алексей Яновский.
По данным Большой российской энциклопедии, щеглы — род птиц семейства вьюрковых. Длина 12–15 см, масса 13–21 г. Окраска яркая, сочетает белые, чёрные и буровато-охристые тона, на «лице» выделяется красное пятно вокруг клюва, на крыльях — широкие жёлто-лимонные перевязи, хорошо видные в полёте.
Поют до осени. Песня — сочетание красивых трелей, щебета, гнусавых звуков. Предпочитают смешанные редколесья, опушки, лесостепные колки, сады и парки. Осенью и зимой кочуют в поисках корма — семян сорняков.
Ранее НГС писал о том, что над жилыми домами в Новосибирске пролетела крупная стая птиц. Ее заметили 6 января. Орнитолог пояснил, что произошло.