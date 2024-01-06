«Нашествие»: крупная стая птиц пролетела над жилыми домами в Новосибирске — видео

— Выводят птенцов свиристели далеко на севере. Не ближе 400 километров к северу от Новосибирска, — сказал Алексей Яновский.



В сентябре 2023 года жители Новосибирска сообщили о массовой гибели маленьких лесных птиц — поползней. Информация поступала из разных районов города.