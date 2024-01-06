«Нашествие»: крупная стая птиц пролетела над жилыми домами в Новосибирске — видео

6 января в небе над Новосибирском пролетела крупная стая птиц. Об этом редакции сообщил читатель НГС, который живет в Заельцовском районе. По его словам, над городом пролетели свиристели.
— Нашествие свиристелей на Дуси Ковальчук, — сообщил читатель НГС.
Новосибирец прислал редакции видео происшествия. На кадрах видно, как птицы кружат над жилыми домами, а затем в небе появляется еще одна стая, к которой присоединяются свиристели. Сибиряк снял птиц на видео 6 января примерно в 17:00 часов.
Орнитолог Алексей Яновский подтвердил НГС, что на записи действительно зафиксированы свиристели. Он сообщил, что птицы почти каждую зиму хотя бы на несколько недель прилетают в города южной Сибири, чтобы «расправиться» с ягодами и плодами деревьев, которые растут в парках, скверах и других площадках.
— В разные зимы ситуация с нашествием свиристелей в Новосибирске и окрестностях складывается по-разному. Иногда большие стаи появляются в городе только в начале или конце зимы. В другие годы птиц много в январе, а в прошлом году они налетели на посадки ягодных деревьев в марте, — уточнил Алексей Яновский. — Сейчас небольшие стаи то в одном, то в другом районе Новосибирска начали встречаться в ноябре. А о такой большой стае свиристелей в городе нынче я узнал впервые.
По словам специалиста, кроме свиристелей, наличие ягод и плодов в Новосибирске привлекает дроздов-рябинников. Но если дрозды могут обитать в городе и окрестностях круглый год, то свиристели встречаются в Новосибирске в сезоны миграции и «зимних кочевок».
— Выводят птенцов свиристели далеко на севере. Не ближе 400 километров к северу от Новосибирска, — сказал Алексей Яновский.
В сентябре 2023 года жители Новосибирска сообщили о массовой гибели маленьких лесных птиц — поползней. Информация поступала из разных районов города.