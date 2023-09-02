«Масштабы — сотнями»: новосибирцы сообщают о массовой гибели птиц

Ситуацию прокомментировала НГС орнитолог, кандидат биологических наук, председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер. Она сообщила, что обращения поступают «со всего Новосибирска».



— Масштабы — сотнями. Обращаются со всего Новосибирска, — сообщила Елена Шнайдер. — Это начало массовой миграции мелких певчиков. С середины августа птицы из северных регионов летят через нашу область на юг. И это родившиеся в лесу птицы, многие из которых не видели человека, поселков и городов. И сейчас они летят через Новосибирск, не представляя, с какими опасностями могут сталкиваться. Для них не существует такого понятия, как невидимая преграда.