«Масштабы — сотнями»: новосибирцы сообщают о массовой гибели птиц

2 сентября жители Новосибирска сообщают о массовой гибели маленьких лесных птиц — поползней. Как рассказали НГС в Центре реабилитации диких животных, только за сегодняшний день специалистам поступило более десяти обращений по поводу обнаружения травмированных или мертвых птиц под окнами домов и зданий.
— Жаловаться на массовую гибель люди начали сегодня. До этого сообщали, что находили птиц, а им плохо, не летают, — сообщили в центре. — Люди ранее не жаловались на массовую гибель, только сегодня началось. Несколько человек очень сильно негодовали.
Обращения об обнаружении поползней на улицах города начали поступать в центр примерно с конца августа, пик сообщений зафиксировали 28–30 августа. Специалисты Центра реабилитации диких животных уточнили НГС, что ни один из поползней, по которым были обращения, не выжил.
Ситуацию прокомментировала НГС орнитолог, кандидат биологических наук, председатель новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер. Она сообщила, что обращения поступают «со всего Новосибирска».
— Масштабы — сотнями. Обращаются со всего Новосибирска, — сообщила Елена Шнайдер. — Это начало массовой миграции мелких певчиков. С середины августа птицы из северных регионов летят через нашу область на юг. И это родившиеся в лесу птицы, многие из которых не видели человека, поселков и городов. И сейчас они летят через Новосибирск, не представляя, с какими опасностями могут сталкиваться. Для них не существует такого понятия, как невидимая преграда.
Специалист уточнила, что птицы гибнут, врезаясь в отражения. Когда свет падает на окна домов под определенным углом, поверхность становится зеркальной, отражая небо, деревья и другое.
— Птица считает, что летит не в окно, а свободное пространство. Или ветку, которая отражается в окне, — пояснила Елена Шнайдер. — После поползней пойдут дятлы и остальные. Надо быть готовым, что весь сентябрь будет идти миграция.
По словам Елены Шнайдер, за несколько дней специалисты зафиксировали обращения о травмах или гибели птиц, в частности, на улицах Лежена, Белинского, Станционной, 2-й Обской, Кропотника, Кирова и других. Информация также поступила с улицы Фабричной.
Орнитолог дала несколько рекомендаций о том, как действовать, чтобы предупредить такие ситуации. По ее словам, на окна зданий можно наносить специальные разметки, чтобы их могли видеть птицы во время полета.
— Можно заказать наклейки для окон. В одном из жилых комплексов их купили, наклейки раздали владельцам квартир. В помещении их сильно не видно, а снаружи заметны. Наклейки существенно снижают смертность среди птиц, но не на 100%, — сообщила Елена Шнайдер.
Кроме того, во время строительства зданий специалисты могут наносить на окна наклейки в виде сетки, которые «разбивают» зеркальное отражение поверхности. Еще одним способом стал ультрафиолетовый маркер, который также незаметен для человека. Им необходимо рисовать символы на наружной стороне окна.
— Беда в том, что он смывается дождем. Мы можем в течение миграции поддерживать рисунок маркера, но его нужно восстанавливать после осадков, — сказала специалист.
В 2020 году десятки мертвых поползней обнаружили на улице Владимировской в Новосибирске. Их заметили во время миграции птиц.