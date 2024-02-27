«Замерз, маленький»: новосибирцы сняли на видео редких птиц на морозе — ролик, где дубонос скатывается с кормушки

Новосибирцы записали на видео редких дубоносов. Птицы слетаются к кормушкам в поисках пищи. Читатели НГС прислали ролики после публикации новости о дубоносе, которого заметила жительница Новокузнецка Кемеровской области. Орнитолог Алексей Яновский отметил, что в населенные пункты и на дачные участки дубоносы залетают по одиночке и только в сезон осенне-зимних кочевок.

