Реклама
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 92.63
eur 100.18
СрочноМассовые сбои в мессенджерах — онлайн
Все новости
Все новости
Эксклюзив

«Замерз, маленький»: новосибирцы сняли на видео редких птиц на морозе — ролик, где дубонос скатывается с кормушки

Орнитолог отметил, что эти птицы появляются в сезон осенне-зимних кочевок

1 238

Птицы подлетают близко к людям в поисках пропитания

Поделиться

Новосибирцы записали на видео редких дубоносов. Птицы слетаются к кормушкам в поисках пищи. Читатели НГС прислали ролики после публикации новости о дубоносе, которого заметила жительница Новокузнецка Кемеровской области. Орнитолог Алексей Яновский отметил, что в населенные пункты и на дачные участки дубоносы залетают по одиночке и только в сезон осенне-зимних кочевок.

Ольга Крей рассказала, что на территории новосибирского поселка Озерный обитают время от времени не только дубоносы, но и другие птицы.

— У нас кого только нет — клесты, дятлы, чечетки, иволги весной, — сообщила женщина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Оказывается, птиц часто видят под Новосибирском

Видео: читательницы НГС

На видеозаписи, которую сделала Ольга, дубонос сидит на улице и клюет из кормушки. Сибирячка отмечает, что на улице настолько холодно, что даже дубонос не побоялся людей и подлетел ближе ради пропитания.

Ольга Худолеева из Тогучина рассказала НГС, что к ним 2 дубоноса прилетели еще в начале февраля. Женщина отправила в редакцию видео с дикой птицей.

— Маленький, замерз… Перед камерой, красавец, крутится, — смеется она на видео.

Екатерина Стоповская добавила, что уже 2 зиму дубоносы обитают и лакомятся в лесу за Пашино. По мнению женщины, этих птиц много на окраинах, а в сам город они стараются не залетать.

Читательница НГС Алена рассказала, что к их кормушке несколько раз прилетали дубоносы как в этом, так и в том году. А Галина добавила, что на ее дачу эти и другие редкие птицы постоянно прилетают и кормятся семечками. Светлана Ракова заметила, что каждую весну видит дубоносов в Ленинском районе.

Ранее НГС писал о том, почему свиристели селятся в городах и кто страдает от соседства с ними.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ПтицыДубоносыЯновскийНовосибирская область
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter