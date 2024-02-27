«Замерз, маленький»: новосибирцы сняли на видео редких птиц на морозе — ролик, где дубонос скатывается с кормушки

Новосибирцы записали на видео редких дубоносов. Птицы слетаются к кормушкам в поисках пищи. Читатели НГС прислали ролики после публикации новости о дубоносе, которого заметила жительница Новокузнецка Кемеровской области. Орнитолог Алексей Яновский отметил, что в населенные пункты и на дачные участки дубоносы залетают по одиночке и только в сезон осенне-зимних кочевок.
Ольга Крей рассказала, что на территории новосибирского поселка Озерный обитают время от времени не только дубоносы, но и другие птицы.
— У нас кого только нет — клесты, дятлы, чечетки, иволги весной, — сообщила женщина.
На видеозаписи, которую сделала Ольга, дубонос сидит на улице и клюет из кормушки. Сибирячка отмечает, что на улице настолько холодно, что даже дубонос не побоялся людей и подлетел ближе ради пропитания.
Ольга Худолеева из Тогучина рассказала НГС, что к ним 2 дубоноса прилетели еще в начале февраля. Женщина отправила в редакцию видео с дикой птицей.
— Маленький, замерз… Перед камерой, красавец, крутится, — смеется она на видео.
Екатерина Стоповская добавила, что уже 2 зиму дубоносы обитают и лакомятся в лесу за Пашино. По мнению женщины, этих птиц много на окраинах, а в сам город они стараются не залетать.
Читательница НГС Алена рассказала, что к их кормушке несколько раз прилетали дубоносы как в этом, так и в том году. А Галина добавила, что на ее дачу эти и другие редкие птицы постоянно прилетают и кормятся семечками. Светлана Ракова заметила, что каждую весну видит дубоносов в Ленинском районе.
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