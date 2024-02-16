Пернатые переселенцы портят жизнь новосибирцам — почему свиристели селятся в городах и кто страдает от соседства с ними

Как рассказал орнитолог Алексей Яновский, в летний период этих птиц встретить в городе практически невозможно, так как они улетают в северные районы на гнездование.



— В Новосибирской области обитает свиристель обыкновенная. Летом они выводят потомство в Томской и Кемеровской областях, в лесах тундры и северной тайге. У нас они начинают появляться с октября, во время кочевки, — отметил специалист.