Пернатые переселенцы портят жизнь новосибирцам — почему свиристели селятся в городах и кто страдает от соседства с ними

Жители Новосибирска заметили на улицах города свиристелей. По словам специалистов, это малая часть птиц, которая осталась в городе после периода миграции. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по улицам города и устроил фотоохоту на пернатых.
Как рассказал орнитолог Алексей Яновский, в летний период этих птиц встретить в городе практически невозможно, так как они улетают в северные районы на гнездование.
— В Новосибирской области обитает свиристель обыкновенная. Летом они выводят потомство в Томской и Кемеровской областях, в лесах тундры и северной тайге. У нас они начинают появляться с октября, во время кочевки, — отметил специалист.
По словам орнитолога, раньше свиристели предпочитали на зиму улетать в леса Алтая. Но со временем они охотно стали селиться в городах.
— Так как в городах стали активно высаживать плодоносящие деревья и кустарники, на которых растет ягода, эти птицы остаются на зимовку в городах, так как здесь появилось много корма для них, — пояснили Яновский.
Из-за того, что эти птицы начали активно заселять крупные города, стали страдать люди, а точнее их автомобили. Так, оставленная под деревом машина за несколько часов может быть полностью покрыта их пометом. По словам специалистов, если вовремя не убрать их следы, то на машине могут остаться пятна.
— Если долго не убирать помет, то он может начать разъедать лак на машине, из-за чего останутся желтые пятна. Особенно сильно такие следы остаются в жаркую или солнечную погоду. В этом случае придется только красить автомобиль, — пояснил сотрудник автомойки «Аквавираж».
В начале января жители Новосибирска сняли крупную стаю птиц, которая пролетела над городом. По словам орнитолога, на видео сняли свиристелей.