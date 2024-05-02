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Страна и мир истории Столица смерти. Россиянка побывала в самом пугающем городе Индии — смотрите, как он выглядит

Столица смерти. Россиянка побывала в самом пугающем городе Индии — смотрите, как он выглядит

Мир знает это место по самой грязной реке мира — Гангу

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Не все готовы окунуться в нищету, бедность и антисанитарию во время своего отпуска. Но приехать в Индию и не увидеть самые злачные места — преступление. Наталья Бурухина отправилась туда, чтобы увидеть контрасты страны своими глазами.

Варанаси — один из самых пугающих городов мира. Там на берегу реки Ганг ежегодно сжигаются сотни тысяч тел. Такая смерть считается в Индии наиболее почетной, поэтому мечтает о сожжении на берегу реки буквально каждый индиец.

Именно это своими глазами Наталья и хотела увидеть — встречу жизни и смерти в пугающе спокойной обстановке Индии. Перед сожжением тело умершего, обмотанное в оранжевые ткани, на носилках заносят в воду, чтобы омыть. После этого труп на берегу дожидается своей очереди на сожжение.

После церемонии родственники могут взять горсть праха и развеять над рекой. Остальной пепел работники крематория сгребают в огромный таз и выбрасывают в реку. Поэтому берег выглядит очень грязным. К тому же в воде плавает и другой мусор — бутылки и ритуальные цветы.

Кстати, выше по течению реки местные жители каждый день около 5–6 часов утра собираются на омовение. Но для туриста купание в реке может быть опасно. Ганг считается родиной холерной палочки и одной из самых грязных рек мира.

Кроме того, на берегу часто собираются неприкасаемые — это индийцы без касты. Такие люди занимаются самой грязной работой, а ночуют где придется, строя шалаши или укрываясь грязными покрывалами. Моются и переодеваются неприкасаемые на берегу Ганга.

Как выглядело это необычное путешествие — смотрите в коротком видео чуть выше. А всю историю целиком читайте в этом материале наших коллег из NN.RU.

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