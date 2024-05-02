«Версия о невиновности вмиг рухнула»: появились новые подробности в деле казахстанского экс-министра

Резонансное дело Куандыка Бишимбаева близится к завершению Источник: Jogargy_sot / T.me











Вот уже больше месяца длится расследование дела Салтанат Нукеновой, в убийстве которой обвиняют ее мужа — экс-министра Куандыка Бишимбаева. В ноябре прошлого года обвиняемый зашел вместе с ней в ресторан, где принялся избивать девушку. Салтанат попыталась скрыться в VIP-кабинке, но мужчина выбил дверь и продолжил наносить побои, после которых, по версии следствия, девушка погибла. Суд проходит открыто, и каждое заседание приносит новые подробности.

«Вся его версия о невиновности вмиг рухнула»

2 мая в суде выступила прокурор Айжан Аймаганова. Она с самого начала показала твердую позицию по отношению к Бишимбаеву и в сегодняшней речи поставила точку в деле экс-министра.



— Я впервые столкнулась со случаем, когда вроде бы и ум есть, и интеллект работает, ну и внешне человек вроде бы выглядит неплохо, — заявила Аймаганова.

Но в этом человеке нет главного — нет сердца. Айжан Аймаганова, прокурор

По словам прокурора, в глазах обвиняемого нет ни сострадания, ни сожаления, ни раскаяния. Найденные в телефоне Бишимбаева видеозаписи, на которых он издевается над Салтанат, по мнению Аймагановой, окончательно доказывают его виновность.



— Весь процесс мы наблюдаем, как Бишимбаев мастерски лжет, искусно уходя от неудобных ему вопросов, показывая свою внешнюю открытость, стараясь не ошибиться. Но он совершил фатальную ошибку. Вся его версия о невиновности вмиг рухнула, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения им Салтанат, — заключила прокурор, — Предоставляя пароль от сотового телефона, он забыл, забыл, что снимал эти видео и они сохранились у него на телефоне. Почему? Потому что он это делал на регулярной основе и его бдительность просто притупилась, он забыл.



«Фоном услышал, как мама кричит»

Брат Салтанат Айтбек Амангельды рассказал в суде, как узнал о смерти своей сестры. Мужчина вспомнил, что Салтанат должна была переночевать у него в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года — однако так и не приехала. Тогда Айтбек подумал, что его сестра просто осталась в гостинице, чтобы его не тревожить.



— Я думал, она уже спит, к обеду проснется и ответит мне. Собрался, поехал на работу. После обеда отпросился, так как приболел, простыл. Открываю мессенджер, чтобы посмотреть, ответила ли мне Салта. Не ответила. Это было примерно в 13:47, — рассказал Айтбек в проекте «Не женское дело». — Я поехал домой, никаких мыслей не было. Вечером звонит наша общая подруга. Ее трясло, она начала спрашивать, где Салта. Я ответил, мол, успокойся. Я начал звонить Салте, она не брала трубку.



Уже тогда Айтбек видел сообщения о том, что Салтанат погибла, но подумал, что это какая-то ошибка. Чтобы во всем разобраться, мужчина поехал к дому сестры, но Салтанат там не было. Тогда Айтбек обратился в полицию — на другом конце телефона ему выразили соболезнования и сказали поехать в ресторан, где погибла девушка.



— Приехал в «Гастроцентр», где находится «Бау», зашел туда. Хотел подняться на второй этаж, а туда уже не пускали, — вспомнил Айтбек. — У меня спрашивают, мол, вы кто. Я ответил, что брат Салтанат, мне надо ее забрать. У меня возникла мысль, что с ней что-то произошло, ей плохо, нужно в больницу. И тут мне сказали, что рассылка — правда, что муж ее убил. Мне стало плохо, минуту пытался собраться. У меня внутри произошел диссонанс. Я не понимал, как совместить это всё с реальностью.



Самым ужасным для Айтбека стало рассказать о трагедии родителям.



— Я звоню папе, он берет трубку — плачет, спрашивает, что случилось. И я просто выдавил из себя слова о том, что всё это правда, что всё так и есть. Фоном услышал, как мама кричит, — рассказал Айтбек.



В тот день брат так и не увидел тело Салтанат — ему объяснили, что на месте работают криминалисты. Бишимбаева на месте тогда уже не было, его увезли сотрудники полиции.



Мать Бишимбаева показала свое «истинное лицо»

Пока Бишимбаев пытается сделать всё, чтобы доказать свою невиновность, его мать тоже старается обелить сына. Женщина регулярно приходит на заседания суда и настаивает на том, что это Салтанат довела Куандыка до рукоприкладства.

По словам Айтбека, мнение женщины о Салтанат резко изменилось сразу после того, как девушки не стало.

— Та же мать, которая говорила, какая прекрасная Салтанат, после ее смерти отдала нам кастрюлю, полную шурпы, которая прокисла, стухла за три недели. Это мясо буквально накануне своей смерти Салта варила Куандыку, — заявил брат погибшей. — Его мать сказала нам, мол, посмотрите, какая она у вас. В моментах стресса эти люди показывают свое истинное лицо.

