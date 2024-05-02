Центр Новосибирска перекроют для репетиции парада — показываем на карте, когда и где

№ 8, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующим схемам;

№ 95 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Фрунзе до ул. Гоголя: ул. Фрунзе, ул. Семьи Шамшиных, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

№ 18 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

№ 5, 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от Октябрьского моста до ул. Гоголя: ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующим схемам;

№ 13 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Большевистской до ул. Гоголя: площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

№ 97, 98 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующим схемам;