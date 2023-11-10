«Каждая бабка должна скинуться по ляму». Знаменитый 100-квартирный дом в Новосибирске лишился капремонта

По словам мужчины, в переписке с чиновниками он собрал много объяснений, почему ремонт не состоялся в срок. Основная причина в нехватке денег.

— Еще было объяснение, что денег собрано недостаточно. Нам говорили, что надо поднять размер платы за капремонт, чтобы накопить нужные почти 110 миллионов рублей. А у нас 110 квартир, в половине из которых живут пенсионеры. Получается, у нас каждая бабка должна скинуться по ляму. А нам отвечают, что по-другому наш дом и не отремонтировать. В таком случае, что нам дает этот охранный статус? Ведь такой статус — объект культурного наследия федерального значения — автоматически увеличивает цену любых работ сразу в четыре-пять раз! То есть, если бы дом у нас был бы обычным, то его капремонт нам обходился бы не в 100 миллионов, а в 20, — пояснил Сумин.

