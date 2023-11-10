«Каждая бабка должна скинуться по ляму». Знаменитый 100-квартирный дом в Новосибирске лишился капремонта

Известный памятник архитектуры федерального значения, так называемый 100-квартирный дом в Новосибирске на Красном проспекте, 16 лишился капремонта. На сайте Фонда модернизации ЖКХ вся информация о капремонте этого дома заканчивается отметкой о ремонте фасада в 2022 году.
— В программе капремонта стояло: 2021 — 2022 годы — ремонт фасада. Но мы его так и не дождались. Наш дом — это памятник охраны культурного наследия федерального значения. Федерального значения! Он у нас в области вообще один такой. Мы как жители имеем обязанность платить за капремонт, мы исправно платим. А нам говорят, что денег нет. Но это же — не коммерческий проект, — рассказал НГС старший по дому Александр Сумин.
По словам мужчины, в переписке с чиновниками он собрал много объяснений, почему ремонт не состоялся в срок. Основная причина в нехватке денег.
— Еще было объяснение, что денег собрано недостаточно. Нам говорили, что надо поднять размер платы за капремонт, чтобы накопить нужные почти 110 миллионов рублей. А у нас 110 квартир, в половине из которых живут пенсионеры. Получается, у нас каждая бабка должна скинуться по ляму. А нам отвечают, что по-другому наш дом и не отремонтировать. В таком случае, что нам дает этот охранный статус? Ведь такой статус — объект культурного наследия федерального значения — автоматически увеличивает цену любых работ сразу в четыре-пять раз! То есть, если бы дом у нас был бы обычным, то его капремонт нам обходился бы не в 100 миллионов, а в 20, — пояснил Сумин.
В июле в доме прошло выездное совещание представителей Фонда модернизации ЖКХ, новосибирских министерств ЖКХ и культуры, УК, мэрии, подрядчика и жильцов. Там было принято решение все же приступить к капремонту, но он так и не начался. Копии решения выездного собрания и переписки жильцов с чиновниками в распоряжении НГС имеются.
Исполняющий обязанности исполнительного директора регионального оператора — Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов сообщил НГС, что капремонт по этому дому должен пройти в 2024 году. Но существует общая проблема нехватки денег на эти цели.
— Невыполнение [капремонтов] 2022 года есть и будет пока. Но механизмы нами и министерством [ЖКХ НСО] уже придуманы. Проблема в середине следующего года должна быть решена, — сообщил Кулешов.
В министерстве ЖКХ и энергетике Новосибирской области рассказали, что для решения проблемы с нехваткой денег придется или во много раз увеличивать для жителей размер ежемесячного платежа или искать дополнительное финансирование. Но это не предусмотрено законом Новосибирской области о капремонте.
— Пока у нас в нормативно-правовой базе <…> такого направления в субсидировании нет. И мы хотим такой вариант предусмотреть. Сейчас мы готовим проект изменений в [областной] закон о капитальном ремонте. Я не могу гарантировать: будет он принят или нет, но мы хотя бы попытаемся что-то сделать… А этот дом (100-картирный. — Прим. ред.), исходя из действующего размера взноса жителей, никогда капитальный ремонт не окупит, — пояснили в министерстве ЖКХ.
В сентябре НГС рассказал, что еще один объект культурного наследия, но регионального значения — знаменитый профессорский дом — тоже не получил запланированный ремонт фасада. Причина все та же: предполагаемый капремонт требовал значительную сумму: более 60 миллионов рублей.