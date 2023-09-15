«А летом у нас камнепад»: знаменитый профессорский дом в Новосибирск сыпется на прохожих — в капремонте ему отказали

— Окна в подъездах не меняли вообще, — продолжает перечислять беды дома другая местная долгожительница Людмила Кудряшова. — Потому что большие они. А помыли их всего один раз за сорок лет. Это я зафиксировала в том году. А еще батареи поменяли: чугунные на вот эти. Но они не справляются с объемом подъезда — холодно. Так что зимой у нас новая фишка: мы вызываем столяра, который набивает на окна в подъездах пленку. Днем, конечно, можно тут споткнуться и упасть, потому что из-за пленки темно, но с другой стороны — тепло… В принципе, дом очень хороший. Здесь жил профессорский состав. Они много чего сделали для страны. Неужели их родные не достойны жить нормально? — заметила женщина и добавила, что ее дед, например, проектировал висячий Крымский мост через Москва-реку.

