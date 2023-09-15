«А летом у нас камнепад»: знаменитый профессорский дом в Новосибирск сыпется на прохожих — в капремонте ему отказали

Новосибирск — город достаточно молодой, исторические объекты, а тем более памятники архитектуры — наперечет. Один из таких — дом постройки конца 1930-х годов, известный как «профессорский дом» НИИЖТа. Само по себе здание — и красивое, и уникальное одновременно. Вот только почему-то денег на его содержание нет, даже несмотря на запланированный капремонт. Дом буквально обсыпается прямо на головы прохожим. В истории разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
Жилой дом по улице Дуси Ковальчук, 185, известный как дом для высшего преподавательского состава НИИЖТа (СГУПС), построен в 1938 году по проекту архитектора Бориса Шатнева. Здание выполнено в модернизированных формах классицизма и в 2001 году признано памятником архитектуры.
Капитальный ремонт этого памятника не проводили давно. А ремонта фасада — покраска не в счет — не было со времен постройки, утверждают жители.
Надежда Курицкая живет здесь с 1994 года. Рассказывает, что в строительстве здания принимала участие ее тетя. А сам дом, уточняет женщина, является уникальным архитектурным объектом: необычная планировка квартир (даже нумерация справа налево), сочетание железобетонных и деревянных конструкций, высота потолков в квартирах более 3 метров (в некоторых — намного больше), просторные балконы — около 10 квадратных метров.
— Дом был на балансе НИИЖТа, а когда началась перестройка, его списали на баланс города. Здесь практически нет случайных людей: живут родные тех ученых. Ремонта давно не было: в первом, втором и третьем подъездах внутри словно 1941 год — разруха, — рассказывает жительница дома Надежда Курицкая.
Юлия Бердышева — преподает в СГУПС и танцует в Оперном театре. В «профессорском доме» живет всю жизнь. Квартиру здесь получал еще ее дед. И он и родители Юлии — преподавали в институте железнодорожного транспорта.
— Когда я была маленькой, случилась веселая история: потолок в одной комнате наполовину обвалился — дырка была на чердак. Такая же история происходила и ранее — когда мой папа был студентом. Потолок все же отремонтировали, сейчас всё нормально, — выходит с журналистом на балкон Бердышева. — Вот можно отсюда увидеть весь *** (нецензурный синоним слову ужас). Особенно вон тот прекрасный балкон. Там человек самостоятельно, я даже видела это, делал это ограждение (балясины. — Прим. ред.): заливал в пластиковые бутылки цемент и делал.
— Окна в подъездах не меняли вообще, — продолжает перечислять беды дома другая местная долгожительница Людмила Кудряшова. — Потому что большие они. А помыли их всего один раз за сорок лет. Это я зафиксировала в том году. А еще батареи поменяли: чугунные на вот эти. Но они не справляются с объемом подъезда — холодно. Так что зимой у нас новая фишка: мы вызываем столяра, который набивает на окна в подъездах пленку. Днем, конечно, можно тут споткнуться и упасть, потому что из-за пленки темно, но с другой стороны — тепло… В принципе, дом очень хороший. Здесь жил профессорский состав. Они много чего сделали для страны. Неужели их родные не достойны жить нормально? — заметила женщина и добавила, что ее дед, например, проектировал висячий Крымский мост через Москва-реку.
А вот Сергей Родичев живет с семьей в доме недолго — три года. Но уже вошло в привычку убирать с широких карнизов отвалившуюся штукатурку, иначе дождем ее смоет вниз кому-нибудь на голову. До чего удается дотянуться с помощью палки — убирают. Но есть такие места, куда и палкой не дотянешься.
— Чем это чревато? Куски штукатурки же не просто здесь на карнизах остаются, а падают вниз. Однажды проходила женщина с ребенком и прямо перед ней упал и рассыпался камень, сорвавшийся с карниза. То есть зимой мы боремся с сосульками и снегом, а летом у нас идет такой камнепад, — рассказал Сергей Родичев.
Старший по дому Андрей Холодков рассказывает, как поселился здесь в 2016 году и сразу начал налаживать общение как с управляющей компанией «НЖК», так и с чиновниками мэрии и инспекции по охране памятников. Говорит, никто из служб не изъявлял большого желания что-то здесь делать: либо ссылались на то, что это — памятник, либо присылали банальные отписки.
Надо заметить, что капремонт частично здесь все же проводили: лет семь назад ремонтировали систему отопления, подвалы... Еще раньше — крышу. В 2025 году запланирован ремонт системы газоснабжения.
Андрей Холодков борется не только за капремонт, но и вообще с разными нарушениями на этом памятнике. В том числе — с вывесками магазинов. Большинство из которых, подчеркивает старший дома, висят с нарушением закона.
Однажды Холодков потратил три года, чтобы победить в судах бывшего чиновника, который купил тут магазин и хотел проложить к нему заезд с проезжей части. Перед этим мэрия вырубила с участка около двух десятков деревьев: липы, тополя, березы, яблони, признав их аварийными. В итоге дорогу не провели, деревья посадили обратно. Судебные документы по этому конфликту, как и остальная переписка с разными учреждениями по капремонту, в распоряжении НГС имеются.
— Никто заниматься этим домом не хочет. Занимаются только в том случае, если я пишу обращение. Тогда назначается выездная проверка, по результатам которой отвечают: «Ваши доводы подтвердились. Мы выдаем предписание о демонтаже вывесок». Вывески снимают, комиссия приезжает, фотографирует, что их нет, уезжает, и мне пишут, что вывески сняты. Через три дня эти же вывески появляются снова, — возмущается старший по дому.
Очередной капитальный ремонт «профессорского дома» был запланирован на период с 2020 по 2022 год. Здание стояло в очереди. Планировалось провести ремонт фасада, замену деревянных окон, дверей и так далее. Была произведена оценка, подготовлена техническая документация, но сам капремонт Фонд модернизации ЖКХ почему-то не сделал. Андрей Холодков только строит догадки, почему ремонт сорвался.
— Смета по ремонту нашего дома составила около 64 миллионов рублей… И нам сказали, если вы хотите капитальный ремонт, давайте ежемесячный взнос за капитальный ремонт будет 33 рубля с квадратного метра против принятого ранее в 12,5 рубля, — Холодков объясняет, какой выход чиновники предложили жильцам.
Не знают — по крайней мере так говорят — об истинных причинах срыва капремонта и в управляющей компании. Директор УК «НЖК» Константин Моисеев объяснил корреспонденту НГС, что они не отвечают за это.
ООО «Новосибирская Жилищная Компания» образовано в июле 2006 года. Директор — Константин Моисеев. Единственный учредитель — Владлена Ермола. Участник госконтрактов на 7,7 миллиона рублей: в основном — услуги по управлению зданиями различных госучреждений. Финансы на конец 2022 года: выручка — 114,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 203 тысячи рублей.
— Почему региональный оператор [Фонд модернизации ЖКХ] на сегодняшний день не вышел на капитальный ремонт и не провел конкурс, я не могу знать. Но я знаю, что проектно-сметная документация на ремонт фасада готова и утверждена. Мы ее подписывали… Сколько там рассчитано было — не знаю. Но 64 миллиона не может стоить ремонт фасада у этого дома. Это очень большая сумма, — подчеркнул директор УК «НЖК» Константин Моисеев.
В итоге ситуацию прояснили в самом Фонде модернизации ЖКХ. Исполняющий обязанности исполнительного директора регионального оператора Дмитрий Кулешов объяснил журналисту НГС, что ремонт отложен из-за превышения стоимости работ предельной стоимости ремонта. Простыми словами, пояснил Кулешов, у каждого дома, в зависимости от его типа, существует своя предельная стоимость. И если стоимость капремонта превышает предельную, то такой вопрос надо решать отдельно. Что сейчас якобы и обсуждается на уровне новосибирского министерства ЖКХ.
— Причина одна: большая стоимость ремонта фасада. Если мне не изменяет память: более 60 миллионов. И мы попросили министерство ЖКХ Новосибирской области, чтобы они как-то частично компенсировали будущие затраты. Ждем решение комиссии. Скорее всего, проведение капитального ремонта этого дома будет в 2024 году. Сейчас сезон закончен, а мы зимой как раз выберем подрядную организацию. <…> Большую часть мы в этом доме отремонтировали. Остался фасад и вроде канализация еще, — пояснил Кулешов.
Но жители, похоже, в эти объяснения не верят: пишут в прокуратуру и говорят, что готовы идти в суд.
В июле НГС рассказал про ещё один дом-памятник, который находится в центре города много дет. По мнению работающих там сотрудников детского фонда, здание специально приводится в аварийное состояние.