«Памятник гробили специально»: в центре Новосибирска разваливается культовая пельменная — ее владелец годами судится с арендаторами

Дом усадьбы купца Вагина — то самое здание на пересечении Советской и Коммунистической, где находится легендарная пельменная. Дом включен в реестр региональных памятников архитектуры и, по идее, охраняется государством. А еще в здании, о чем знают совсем немногие, расположился «Областной детский фонд». Фонд начинал делать ремонт в старом купеческом доме, но в последние годы судится с владельцем здания — компанией депутата Заксобрания. По его мнению, фонд должен освободить дом-памятник. В фонде же считают, что владельцу пора начать вкладываться в реконструкцию памятника, а прокуратуре — его на предмет нарушения законодательства. Разбирался в нелегкой истории исторического памятника, который приходит в упадок, корреспондент НГС Илья Калинин.
Памятник с пельменями
Историческое здание — часть усадьбы купца Вагина — на перекрестке улиц Советской и Коммунистической знают большинство новосибирцев (в первую очередь как здание культовой пельменной). В 2019 году его передали «Областному детскому фонду» в безвозмездное пользование на пять лет.
Дом жилой усадьбы
Когда дом передавали во временное безвозмездное пользование детскому фонду, основным хозяином здания была Ирина Васильева. Ей принадлежало 85% ООО «СибКомплект», владевшего памятником, — остальные 15% были у Марии Шлосберг.
ООО «СибКомплект» образовано в июле 2005 года. Директор — Мария Шлосберг. С сентября 2020 года она являлась единственным владельцем компании, а с апреля 2023 года им стал Алексей Андреев. По итогам 2022 года компания ничего не заработала и ушла в чистый убыток на 368 тысяч рублей, при этом на балансе компании находились 6,8 миллиона рублей.
Алексей Андреев является депутатом Заксобрания НСО, а также единственным владельцем ООО ПК «Тулметаллинвест» и соучредителем (50%) ООО УК «Тульский Промышленный Технопарк». Обе компании зарегистрированы в Тульской области. В Новосибирске Андрееву принадлежат строительная фирма «Альбатрос» (100%) и ООО «Экзаскалярные решения» (50%). Все компании, в которых участвует Андреев, на конец 2022 года зафиксированы как убыточные.
— Зайдя в этот дом, мы увидели, что дому кирдык, грубо говоря. Дом музейный, но он находился, да и сейчас находится, как везде в актах написано, в состоянии неудовлетворительном. То есть хозяева, которые сдавали этот дом в аренду долгое время, привели его в упадок. Мы сделали что могли, чтобы дом еще мог просуществовать до какой-то реконструкции, — рассказал председатель НО «Областной детский фонд» Александр Пшеничников.
В рамках этих работ, говорит Пшеничников, они приводили в порядок фасад, выстроили вплотную к памятнику защитные временные строения для сохранения деревянных стен, немного подлатали крышу, делали ремонт внутри. Деньги на это фонд зарабатывал, привлекая инвесторов и сдавая общепиту — пельменной — в аренду оборудование. На втором этаже планировалось провести серьезный ремонт и открыть совместно с новосибирским Министерством культуры детский театр. На все работы, замечает Пшеничников, фонд потратил порядка шести миллионов рублей, но документально подтвержденных трат — на миллион.
Новый хозяин усадьбы
В 2020 году Мария Шлосберг стала единоличным владельцем «СибКомплекта», а через три года фирма, владеющая историческим памятником, полностью перешла к депутату новосибирского Заксобрания Алексею Андрееву.
— Он ко мне приходит и говорит, мол, никакого детского театра здесь не будет, мне это неинтересно. И вообще выезжайте отсюда, меня ваш договор безвозмездного пользования вообще не интересует, — рассказывает Пшеничников.
Председатель детского фонда в разговоре с журналистом возвращается на несколько лет назад — в начало 2000-х — и описывает, как еще до продажи мэрией памятника в частные руки его несколько лет сдавали в аренду.
— Как раз тогда Андреев являлся депутатом горсовета и отвечал за сохранение имущества нашего Новосибирска. И в 2010 году начинается выкуп этого дома. Этот дом был уже памятником и под одним кадастровым номером, но его разбивают на разные кадастры. Сначала выкупается первый этаж — теми, кто его арендовал. А потом они выкупают второй этаж и землю, — рассказал Александр Пшеничников.
Директор НО «Областной детский фонд» уточняет, что Алексей Андреев начал разбираться с его фондом в судах, как только стал фактическим владельцем здания-памятника.
— Сначала он (Андреев. — Прим. ред.) предлагал оплатить огромную аренду — 300 тысяч в месяц и провести за счет фонда весь капитальный ремонт дома. В суде он требует передать ему дом в надлежащем состоянии, мол, мы его угробили. Но есть экспертиза, которую мы делали в суде: нарушили ли мы что-то в этом памятнике? И экспертиза, наоборот, подтвердила, что мы сделали всё возможное, чтобы этот памятник до сих пор сохранился, — объясняет председатель детского фонда.
Он также заметил, что собственники за эти годы работ по реконструкции памятника не проводили. Более того, предполагает руководитель фонда, собственник делает всё, чтобы здание разрушилось, а в центре города появился участок земли под застройку.
— Меня больше волнует на сегодняшний день состояние памятника. Мы об этом писали в прокуратуру, губернатору, в государственную инспекцию по охране памятников и ставили вопрос о том, чтобы передать этот памятник обратно государству. Каждые четыре года государственная инспекция осматривала объект и сообщала о работах, которые здесь должны были быть сделаны. Ни одной работы за все годы сделано не было. Памятник, считаю, просто гробили специально. И почему инспекция не заставила собственников выполнять свои же предписания? — задается вопросом Пшеничников.
Он также считает, что изначальная продажа памятника по частям придумана была специально, чтобы снизить стоимость объекта.
Депутатская занятость
Депутат от фракции «Единая Россия» в Заксобрании Алексей Андреев известен как один из тех, кто продвигал неоднозначный областной закон «Об особо охраняемых природных территориях». А в 2017 году и ранее его депутатскую приемную поджигали неизвестные. В 2010–2015 годах Андреев был депутатом Совета депутатов Новосибирска.
В разговоре с корреспондентом НГС Алексей Андреев был настроен категорично: сразу начал объяснять, что это неправильный фонд. Хотя журналист пытался выяснить другое: сколько раз инспекция по охране объектов культурного наследия выносила требования по сохранению объекта и как эти требования исполнялись.
— Фонд ведет коммерческую деятельность, которую не имеет права вести. И вообще это фейковый фонд, и никакой деятельности они не ведут. Чистая профанация, — категорично заявил депутат.
На вопрос о работах, которые собственник проводил (или не проводил) для поддержания памятника в надлежащем виде, Алексей Андреев ответил общими фразами, а за конкретикой предложил обратиться к специальному человеку — «представителю собственника».
— Выполнен проект реконструкции здания, проводятся противоаварийные работы — всё в соответствии с законом. Я могу дать телефон человека, который этим занимается. Она всё прямо разложит и пояснит: с кем заключен договор, какие работы выполнялись, если вас это интересует. Я могу ответить на вопросы, но мне некогда с вами разговаривать, потому что я занят, — пояснил депутат.
Разговор с тем самым «человеком» — юристом Натальей Горбуновой — тоже не привел к конкретному результату. Она сначала выслушала журналиста, потом начала выяснять, почему пишется эта статья и кто ее заказал, а затем заметила, что хотела бы разговаривать, имея перед собой документы, и пообещала ответить на вопросы на следующий день. Правда, в назначенное время Наталья Горбунова отвечать всё же не стала, сославшись на законное право это сделать в течение семи дней.
Комментарии инспекции по охране памятников и мэрии
В мэрии корреспонденту НГС подтвердили, что здание было продано в два этапа. В 2010 году был продан первый этаж площадью
— При покупке нежилых помещений покупатель был обязан обратиться в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области для оформления охранного обязательства, учитывать особенности их использования, — пояснили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.
На вопрос, почему исторический памятник продавался поэтажно, а не целиком, как и сдавался в аренду, в мэрии не ответили.
В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области по поводу любых возможных работ на памятнике «Дом жилой усадьбы
— В связи с неисполнением собственником обязанностей по факту нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) инспекцией в адрес собственника направлено предписание от 5 мая 2021 года. До настоящего времени указанное предписание не исполнено, — добавили в ведомстве.
В очередной раз требования по сохранению и содержанию памятника в адрес собственника инспекцией были направлены в 2021 году. Ведомство составило перечень работ по сохранению здания со сроком исполнения до октября 2025 года. Что именно необходимо сделать «СибКомплекту», в ответе на запрос НГС не указано.
— Требования согласованы собственником в установленном порядке. На основании изложенного в настоящее время отсутствуют правовые основания для принятия мер понуждения в отношении собственника, — при этом сообщил
При этом, по данным госинспекции, более ранние требования по сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия собственник тоже не исполнял. В 2022 году, как уточнил Гончаров, собственника дома-усадьбы привлекли к административной ответственности. В чем это выражалось, Гончаров не пояснил.
Разговор о том, что дом усадьбы Вагина собственник будет реставрировать, ведется уже десять лет. В августе 2013 года на замечание Василия Юрченко (на тот момент занимал должность губернатора Новосибирской области) о покосившемся памятнике тогдашний начальник управления по госохране объектов культурного наследия региона Александр Кошелев ответил: «Памятник находится в муниципальной собственности, сейчас завершается процесс приватизации, и новый собственник получает задание на разработку проекта реставрации. Надеюсь, что в течение двух лет новый собственник приведет здание к надлежащему виду».
Последнее время в Новосибирске наиболее активную и эффективную позицию по сохранению памятников проявлял глава СК России Александр Бастрыкин. Осенью 2022 года он поручил возбудить уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ, а также потребовал восстановить разрушенный мемориал памяти воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии. В итоге демонтированную стелу вернули на место, а разрушенный мемориал восстановили за месяц. Правда, никто официально так и не заявил, где нашлись деньги на восстановление.
А в 2021 году НГС рассказал историю еще одного муниципального памятника архитектуры — здания первого городского аэропорта: оно тоже находится в частных руках и тоже приходит в упадок.