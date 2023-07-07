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Проблема

«Памятник гробили специально»: в центре Новосибирска разваливается культовая пельменная — ее владелец годами судится с арендаторами

Памятником владеет фирма депутата Заксобрания — она игнорирует все требования властей

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В центре города разрушается исторический памятник — 120-летний дом усадьбы купца В. Я. Вагина

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Дом усадьбы купца Вагина — то самое здание на пересечении Советской и Коммунистической, где находится легендарная пельменная. Дом включен в реестр региональных памятников архитектуры и, по идее, охраняется государством. А еще в здании, о чем знают совсем немногие, расположился «Областной детский фонд». Фонд начинал делать ремонт в старом купеческом доме, но в последние годы судится с владельцем здания — компанией депутата Заксобрания. По его мнению, фонд должен освободить дом-памятник. В фонде же считают, что владельцу пора начать вкладываться в реконструкцию памятника, а прокуратуре — его на предмет нарушения законодательства. Разбирался в нелегкой истории исторического памятника, который приходит в упадок, корреспондент НГС Илья Калинин.

Владельцем этого здания является фирма «СибКомплект», которая принадлежит депутату Заксобрания Алексею Андрееву

Владельцем этого здания является фирма «СибКомплект», которая принадлежит депутату Заксобрания Алексею Андрееву

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Памятник с пельменями

Историческое здание — часть усадьбы купца Вагина — на перекрестке улиц Советской и Коммунистической знают большинство новосибирцев (в первую очередь как здание культовой пельменной). В 2019 году его передали «Областному детскому фонду» в безвозмездное пользование на пять лет.

Дом жилой усадьбы С. Я. Вагина построен в период 1900–1903 гг. — это единственное сохранившееся здание комплекса купеческих построек. На улице Коммунистической находится еще несколько домов этого периода, вместе они представляют собой сохранившийся фрагмент городской застройки Новониколаевска и являются исторической ценностью. В последние годы на первом этаже усадьбы Семена Вагина расположена пельменная, которая тоже уже стала своеобразной городской легендой.

Когда дом передавали во временное безвозмездное пользование детскому фонду, основным хозяином здания была Ирина Васильева. Ей принадлежало 85% ООО «СибКомплект», владевшего памятником, — остальные 15% были у Марии Шлосберг.

ООО «СибКомплект» образовано в июле 2005 года. Директор — Мария Шлосберг. С сентября 2020 года она являлась единственным владельцем компании, а с апреля 2023 года им стал Алексей Андреев. По итогам 2022 года компания ничего не заработала и ушла в чистый убыток на 368 тысяч рублей, при этом на балансе компании находились 6,8 миллиона рублей.

Алексей Андреев является депутатом Заксобрания НСО, а также единственным владельцем ООО ПК «Тулметаллинвест» и соучредителем (50%) ООО УК «Тульский Промышленный Технопарк». Обе компании зарегистрированы в Тульской области. В Новосибирске Андрееву принадлежат строительная фирма «Альбатрос» (100%) и ООО «Экзаскалярные решения» (50%). Все компании, в которых участвует Андреев, на конец 2022 года зафиксированы как убыточные.

— Зайдя в этот дом, мы увидели, что дому кирдык, грубо говоря. Дом музейный, но он находился, да и сейчас находится, как везде в актах написано, в состоянии неудовлетворительном. То есть хозяева, которые сдавали этот дом в аренду долгое время, привели его в упадок. Мы сделали что могли, чтобы дом еще мог просуществовать до какой-то реконструкции, — рассказал председатель НО «Областной детский фонд» Александр Пшеничников.

В рамках этих работ, говорит Пшеничников, они приводили в порядок фасад, выстроили вплотную к памятнику защитные временные строения для сохранения деревянных стен, немного подлатали крышу, делали ремонт внутри. Деньги на это фонд зарабатывал, привлекая инвесторов и сдавая общепиту — пельменной — в аренду оборудование. На втором этаже планировалось провести серьезный ремонт и открыть совместно с новосибирским Министерством культуры детский театр. На все работы, замечает Пшеничников, фонд потратил порядка шести миллионов рублей, но документально подтвержденных трат — на миллион.

Пристройки к зданию, как объяснил директор находящегося здесь детского фонда, вынужденные: они защищают часть стен памятника от дождей и разрушения

Пристройки к зданию, как объяснил директор находящегося здесь детского фонда, вынужденные: они защищают часть стен памятника от дождей и разрушения

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Новый хозяин усадьбы

В 2020 году Мария Шлосберг стала единоличным владельцем «СибКомплекта», а через три года фирма, владеющая историческим памятником, полностью перешла к депутату новосибирского Заксобрания Алексею Андрееву.

— Он ко мне приходит и говорит, мол, никакого детского театра здесь не будет, мне это неинтересно. И вообще выезжайте отсюда, меня ваш договор безвозмездного пользования вообще не интересует, — рассказывает Пшеничников.

Председатель детского фонда в разговоре с журналистом возвращается на несколько лет назад — в начало 2000-х — и описывает, как еще до продажи мэрией памятника в частные руки его несколько лет сдавали в аренду.

— Как раз тогда Андреев являлся депутатом горсовета и отвечал за сохранение имущества нашего Новосибирска. И в 2010 году начинается выкуп этого дома. Этот дом был уже памятником и под одним кадастровым номером, но его разбивают на разные кадастры. Сначала выкупается первый этаж — теми, кто его арендовал. А потом они выкупают второй этаж и землю, — рассказал Александр Пшеничников.

Директор НО «Областной детский фонд» уточняет, что Алексей Андреев начал разбираться с его фондом в судах, как только стал фактическим владельцем здания-памятника.

— Сначала он (Андреев. — Прим. ред.) предлагал оплатить огромную аренду — 300 тысяч в месяц и провести за счет фонда весь капитальный ремонт дома. В суде он требует передать ему дом в надлежащем состоянии, мол, мы его угробили. Но есть экспертиза, которую мы делали в суде: нарушили ли мы что-то в этом памятнике? И экспертиза, наоборот, подтвердила, что мы сделали всё возможное, чтобы этот памятник до сих пор сохранился, — объясняет председатель детского фонда.

Он также заметил, что собственники за эти годы работ по реконструкции памятника не проводили. Более того, предполагает руководитель фонда, собственник делает всё, чтобы здание разрушилось, а в центре города появился участок земли под застройку.

— Меня больше волнует на сегодняшний день состояние памятника. Мы об этом писали в прокуратуру, губернатору, в государственную инспекцию по охране памятников и ставили вопрос о том, чтобы передать этот памятник обратно государству. Каждые четыре года государственная инспекция осматривала объект и сообщала о работах, которые здесь должны были быть сделаны. Ни одной работы за все годы сделано не было. Памятник, считаю, просто гробили специально. И почему инспекция не заставила собственников выполнять свои же предписания? — задается вопросом Пшеничников.

Он также считает, что изначальная продажа памятника по частям придумана была специально, чтобы снизить стоимость объекта.

Разговоры о ремонте дома ведутся с 2013 года

Разговоры о ремонте дома ведутся с 2013 года

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Депутатская занятость

Депутат от фракции «Единая Россия» в Заксобрании Алексей Андреев известен как один из тех, кто продвигал неоднозначный областной закон «Об особо охраняемых природных территориях». А в 2017 году и ранее его депутатскую приемную поджигали неизвестные. В 2010–2015 годах Андреев был депутатом Совета депутатов Новосибирска.

В разговоре с корреспондентом НГС Алексей Андреев был настроен категорично: сразу начал объяснять, что это неправильный фонд. Хотя журналист пытался выяснить другое: сколько раз инспекция по охране объектов культурного наследия выносила требования по сохранению объекта и как эти требования исполнялись.

— Фонд ведет коммерческую деятельность, которую не имеет права вести. И вообще это фейковый фонд, и никакой деятельности они не ведут. Чистая профанация, — категорично заявил депутат.

На вопрос о работах, которые собственник проводил (или не проводил) для поддержания памятника в надлежащем виде, Алексей Андреев ответил общими фразами, а за конкретикой предложил обратиться к специальному человеку — «представителю собственника».

— Выполнен проект реконструкции здания, проводятся противоаварийные работы — всё в соответствии с законом. Я могу дать телефон человека, который этим занимается. Она всё прямо разложит и пояснит: с кем заключен договор, какие работы выполнялись, если вас это интересует. Я могу ответить на вопросы, но мне некогда с вами разговаривать, потому что я занят, — пояснил депутат.

Разговор с тем самым «человеком» — юристом Натальей Горбуновой — тоже не привел к конкретному результату. Она сначала выслушала журналиста, потом начала выяснять, почему пишется эта статья и кто ее заказал, а затем заметила, что хотела бы разговаривать, имея перед собой документы, и пообещала ответить на вопросы на следующий день. Правда, в назначенное время Наталья Горбунова отвечать всё же не стала, сославшись на законное право это сделать в течение семи дней.

Десять лет назад исторический памятник и землю под ним мэрия продала в частные руки

Десять лет назад исторический памятник и землю под ним мэрия продала в частные руки

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Комментарии инспекции по охране памятников и мэрии

В мэрии корреспонденту НГС подтвердили, что здание было продано в два этапа. В 2010 году был продан первый этаж площадью 120,1 кв. м за 1 миллион 52 тысячи 542 рубля 37 копеек, а в 2013 году — второй этаж площадью 122,6 кв. м за 4 миллиона 348 тысяч 305 рублей 8 копеек. Цена земельного участка составила еще 308 тысяч 200 рублей 50 копеек.

— При покупке нежилых помещений покупатель был обязан обратиться в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области для оформления охранного обязательства, учитывать особенности их использования, — пояснили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.

На вопрос, почему исторический памятник продавался поэтажно, а не целиком, как и сдавался в аренду, в мэрии не ответили.

Инспекция по охране памятников регулярно выписывает собственнику требования по сохранению памятника, которые не исполняются

Инспекция по охране памятников регулярно выписывает собственнику требования по сохранению памятника, которые не исполняются

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В Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области по поводу любых возможных работ на памятнике «Дом жилой усадьбы В. Я. Вагина» сообщили, что никакой документации для них не согласовывали и инспекция необходимых разрешений не выдавала.

— В связи с неисполнением собственником обязанностей по факту нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) инспекцией в адрес собственника направлено предписание от 5 мая 2021 года. До настоящего времени указанное предписание не исполнено, — добавили в ведомстве.

В очередной раз требования по сохранению и содержанию памятника в адрес собственника инспекцией были направлены в 2021 году. Ведомство составило перечень работ по сохранению здания со сроком исполнения до октября 2025 года. Что именно необходимо сделать «СибКомплекту», в ответе на запрос НГС не указано.

— Требования согласованы собственником в установленном порядке. На основании изложенного в настоящее время отсутствуют правовые основания для принятия мер понуждения в отношении собственника, — при этом сообщил и. о. начальника Госинспекции по охране объектов культурного наследия Андрей Гончаров.

При этом, по данным госинспекции, более ранние требования по сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия собственник тоже не исполнял. В 2022 году, как уточнил Гончаров, собственника дома-усадьбы привлекли к административной ответственности. В чем это выражалось, Гончаров не пояснил.

Разговор о том, что дом усадьбы Вагина собственник будет реставрировать, ведется уже десять лет. В августе 2013 года на замечание Василия Юрченко (на тот момент занимал должность губернатора Новосибирской области) о покосившемся памятнике тогдашний начальник управления по госохране объектов культурного наследия региона Александр Кошелев ответил: «Памятник находится в муниципальной собственности, сейчас завершается процесс приватизации, и новый собственник получает задание на разработку проекта реставрации. Надеюсь, что в течение двух лет новый собственник приведет здание к надлежащему виду».

Последнее время в Новосибирске наиболее активную и эффективную позицию по сохранению памятников проявлял глава СК России Александр Бастрыкин. Осенью 2022 года он поручил возбудить уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ, а также потребовал восстановить разрушенный мемориал памяти воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии. В итоге демонтированную стелу вернули на место, а разрушенный мемориал восстановили за месяц. Правда, никто официально так и не заявил, где нашлись деньги на восстановление.

А в 2021 году НГС рассказал историю еще одного муниципального памятника архитектуры — здания первого городского аэропорта: оно тоже находится в частных руках и тоже приходит в упадок.

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