«Памятник гробили специально»: в центре Новосибирска разваливается культовая пельменная — ее владелец годами судится с арендаторами

— Он ко мне приходит и говорит, мол, никакого детского театра здесь не будет, мне это неинтересно. И вообще выезжайте отсюда, меня ваш договор безвозмездного пользования вообще не интересует, — рассказывает Пшеничников.



Председатель детского фонда в разговоре с журналистом возвращается на несколько лет назад — в начало 2000-х — и описывает, как еще до продажи мэрией памятника в частные руки его несколько лет сдавали в аренду.



— Как раз тогда Андреев являлся депутатом горсовета и отвечал за сохранение имущества нашего Новосибирска. И в 2010 году начинается выкуп этого дома. Этот дом был уже памятником и под одним кадастровым номером, но его разбивают на разные кадастры. Сначала выкупается первый этаж — теми, кто его арендовал. А потом они выкупают второй этаж и землю, — рассказал Александр Пшеничников.

