Разрушенный военный монумент в Новосибирске отремонтировали за месяц после требования главы СКР Бастрыкина

В бывшем военном городке Новосибирска открыли восстановленный мемориал, посвященный памяти воинам
В годы Великой Отечественной войны эта дивизия участвовала в прорыве кольца блокады Ленинграда, а после войны некоторое время размещалась на территории бывшего военного городка. Открытием занимались сотрудники новосибирского военного следственного управления СКР по Центральному военному округу.
Об открытии стелы корреспонденту НГС рассказали общественники, боровшиеся за ее восстановление.
Стела долгое время стояла разрушенной, общественники добивались ее восстановления, но было непонятно, кто за нее отвечает. Земля военного городка принадлежит Министерству обороны, поэтому ни мэрия, ни областная власть к стеле не имеют отношения, а сам объект не признан каким-либо памятником. С другой стороны, сам бывший военный городок с его зданиями начала прошлого века признан историческим ансамблем, но его планировалось отдать под застройку.
О проблеме с бывшим военным городком и стелой общественники рассказали
Как сообщалось на открытии — это передали корреспонденту НГС общественники — восстановлением стелы занимался заместитель руководителя военного следственного управления СКР по Центральному военному округу Сергей Киселев. По неофициальным данным от источника, близкого к правоохранительным органам, деньги на восстановление собрали среди сотрудников СКР и за месяц по фотографиям восстановили разрушенную стелу.
— Именно эта структура весь проект и делала. Они сами нашли строителей, и всё делали на «народные средства» в добровольческом режиме. <…> Пропорции у фигур на стеле изначально были нарушены. Объект такой наивный, нет там какого-то изящества. Потому что всё это еще в те годы делалось, как было сказано, хозспособом: сами военнослужащие всё рисовали, создавали. И опять история повторилась: как был народным этот памятник, таковым он и остался. Когда говорили о том, как это будет восстанавливаться, уточняли, что надо сохранить аутентичность, — рассказала общественница Елена Гавровская.
Корреспондент НГС обратился в Министерство обороны и новосибирский СКР с просьбой уточнить, кто и за какие деньги восстановил стелу. В Министерстве обороны на вопрос ничего не ответили, а в военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу подтвердили, что это их управление восстанавливало стелу, но детали уточнить не смогли.
— Мы сейчас с этим материалом работаем. И, скорее всего, он у нас появится на сайте. Я запрашиваю сейчас необходимые данные. Просто мы хотим быть первоисточником, — объяснил журналисту сотрудник военного следственного управления СКР по Центральному военному округу Алексей Садовский.
Открытие восстановленного мемориала прошло неофициально для узкого круга. На встрече было чуть больше десятка человек: сотрудники СК, строители, общественники и местные жители. Официальное открытие, как было озвучено представителями СК, запланировано на