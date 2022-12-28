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Разрушенный военный монумент в Новосибирске отремонтировали за месяц после требования главы СКР Бастрыкина

За чьи деньги восстановили стелу — официально никто не говорит

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В бывшем военном городке за месяц восстановили стелу воинам ВОВ

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В бывшем военном городке Новосибирска открыли восстановленный мемориал, посвященный памяти воинам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Красноармейской дивизии.

В годы Великой Отечественной войны эта дивизия участвовала в прорыве кольца блокады Ленинграда, а после войны некоторое время размещалась на территории бывшего военного городка. Открытием занимались сотрудники новосибирского военного следственного управления СКР по Центральному военному округу.

Об открытии стелы корреспонденту НГС рассказали общественники, боровшиеся за ее восстановление.

До восстановления стела была вот такой

До восстановления стела была вот такой

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Стела долгое время стояла разрушенной, общественники добивались ее восстановления, но было непонятно, кто за нее отвечает. Земля военного городка принадлежит Министерству обороны, поэтому ни мэрия, ни областная власть к стеле не имеют отношения, а сам объект не признан каким-либо памятником. С другой стороны, сам бывший военный городок с его зданиями начала прошлого века признан историческим ансамблем, но его планировалось отдать под застройку.

О проблеме с бывшим военным городком и стелой общественники рассказали 16 ноября лично главе СК России Александру Бастрыкину во время его видеосвязи с новосибирским СК. Тогда Бастрыкин дал жесткий приказ руководству местного СК за месяц разобраться с разрушенным памятником.

Вагончик в котором жили работники, восстанавливающие монумент

Вагончик в котором жили работники, восстанавливающие монумент

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Как сообщалось на открытии — это передали корреспонденту НГС общественники — восстановлением стелы занимался заместитель руководителя военного следственного управления СКР по Центральному военному округу Сергей Киселев. По неофициальным данным от источника, близкого к правоохранительным органам, деньги на восстановление собрали среди сотрудников СКР и за месяц по фотографиям восстановили разрушенную стелу.

— Именно эта структура весь проект и делала. Они сами нашли строителей, и всё делали на «народные средства» в добровольческом режиме. <…> Пропорции у фигур на стеле изначально были нарушены. Объект такой наивный, нет там какого-то изящества. Потому что всё это еще в те годы делалось, как было сказано, хозспособом: сами военнослужащие всё рисовали, создавали. И опять история повторилась: как был народным этот памятник, таковым он и остался. Когда говорили о том, как это будет восстанавливаться, уточняли, что надо сохранить аутентичность, — рассказала общественница Елена Гавровская.

Изображение сделали с такими же нарушенными пропорциями фигур, чтобы сохранить аутиентичность

Изображение сделали с такими же нарушенными пропорциями фигур, чтобы сохранить аутиентичность

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Корреспондент НГС обратился в Министерство обороны и новосибирский СКР с просьбой уточнить, кто и за какие деньги восстановил стелу. В Министерстве обороны на вопрос ничего не ответили, а в военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу подтвердили, что это их управление восстанавливало стелу, но детали уточнить не смогли.

— Мы сейчас с этим материалом работаем. И, скорее всего, он у нас появится на сайте. Я запрашиваю сейчас необходимые данные. Просто мы хотим быть первоисточником, — объяснил журналисту сотрудник военного следственного управления СКР по Центральному военному округу Алексей Садовский.

Открытие восстановленного мемориала прошло неофициально для узкого круга. На встрече было чуть больше десятка человек: сотрудники СК, строители, общественники и местные жители. Официальное открытие, как было озвучено представителями СК, запланировано на 18 января — день прорыва блокады Ленинграда.

19 декабря НГС рассказал о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность» против главы Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова за демонтированную стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. А 28 декабря НГС посчитал, сколько раз Бастрыкин брал на контроль различные новосибирские дела: получилось 38 раз.

Александр БастрыкинВоенный городокСКРВосстановление памятника
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