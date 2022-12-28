Разрушенный военный монумент в Новосибирске отремонтировали за месяц после требования главы СКР Бастрыкина

Стела долгое время стояла разрушенной, общественники добивались ее восстановления, но было непонятно, кто за нее отвечает. Земля военного городка принадлежит Министерству обороны, поэтому ни мэрия, ни областная власть к стеле не имеют отношения, а сам объект не признан каким-либо памятником. С другой стороны, сам бывший военный городок с его зданиями начала прошлого века признан историческим ансамблем, но его планировалось отдать под застройку.



О проблеме с бывшим военным городком и стелой общественники рассказали 16 ноября лично главе СК России Александру Бастрыкину во время его видеосвязи с новосибирским СК. Тогда Бастрыкин дал жесткий приказ руководству местного СК за месяц разобраться с разрушенным памятником.