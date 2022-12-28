Индекс Бастрыкина. Глава СК России в 2022 году 38 раз вмешался в новосибирские дела — мы вспомнили всё

Главный российский следователь Александр Бастрыкин в 2022 году уделил особое и доселе невиданное внимание Новосибирску и его проблемам. И это взаимно: из Новосибирской области главе СК поступает столько же жалоб, сколько со всей остальной части России. Мы собрали в одном обзоре проблемы мегаполиса, на которые обратил внимание глава СКР в этом году, и изучили возможные причины его интереса.
Дети
Инциденты с детьми — традиционно излюбленная тема Бастрыкина для вмешательства в региональную повестку. Обычно после резонансных ЧП глава СК России берет на контроль обстоятельства произошедшего и действия силовиков, чиновников и местного управления СК. Активность главного следователя в этом направлении нарастала на протяжении всего года, достигнув пика в декабре.
В январе Бастрыкин поручил провести проверку по сообщению о минировании новосибирской школы.
В августе Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах потери сиротой-инвалидом жилья. Через несколько дней он заинтересовался делом о запертом в холодильнике новосибирского магазина ребенке. В том же месяце поручил возбудить уголовное дело из-за избиения
3 сентября глава СКР поручил возбудить уголовное дело против опеки из-за насилия над
В конце октября Александр Иванович поставил на контроль дело депутата, сбившего ребенка в Новосибирской области. Мужчина скрылся с места ДТП. В декабре — заинтересовался смертью трехмесячной девочки в больнице в Чистоозерном районе Новосибирской области.
В ноябре Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств гибели второклассницы в Новосибирске. Ученицу второго класса без сознания нашли на дне бассейна в школе
Но не только смерти и увечья детей могут привлечь главу СКР. В ноябре он поручил проверить детсад со вшами. В декабре Бастрыкин заинтересовался вечеринкой для новосибирских школьников, которую устроил молодой учитель истории Марат Садеков в городе Черепаново после своего увольнения. Со ссылкой на сообщение одного из СМИ в СУ СК РФ уточняли, что на вечеринке были алкогольные напитки и запрещенные препараты.
В конце 2022 года глава СКР проявил интерес к ненадлежащим условиям проживания семьи с ребенком-инвалидом в Новосибирске. В их доме обвалилась штукатурка на потолке из-за того, что жилищники и подрядчики не могут починить крышу. Также Александр Иванович взял на контроль расследование ДТП с юными спортсменами из Барабинска: от удара о встречную машину автобус слетел в кювет.
Не смог оставить в стороне Бастрыкин и дело о льдине, упавшей на голову ребенку в Новосибирске:
Неоднозначные уголовные дела
В январе Бастрыкин ходатайствовал о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей, двое из которых проживают в Новосибирской области.
В марте Бастрыкин поручил возобновить закрытое уголовное дело против охранника магазина, напавшего на подростка. В том же месяце взял на контроль дело о незаконном шишковании: один человек погиб, двое получили травмы в НСО.
В мае Бастрыкин остался недоволен приговором друзьям погибшего Векила Абдуллаева в Новосибирске. Они оказали сопротивление полиции, из-за чего и случилась трагедия. По мнению Александра Ивановича, товарищи получили недостаточное суровые сроки.
В ноябре Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти
В декабре Александр Иванович решил разобраться в выводах новосибирских следователей. На озере Чаны пьяный лихач насмерть сбил рыбака. Вместо статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека) было возбуждено дело по
Также он поручил доложить об обстоятельствах гибели пешехода под Новосибирском. Мужчину насмерть задавил автомобиль в сентябре 2022 года.
Околополитические истории
Истории с политическим окрасом также вызывают интерес Александра Бастрыкина.
В июле он потребовал завести уголовное дело из-за высказывания депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой про российских солдат в соцсетях. Депутат уехала из страны.
В сентябре Александр Иванович взял на контроль проверку демонтажа памятника Солдату-освободителю в селе Толмачево. На его месте планировали построить спортивный комплекс.
Также Бастрыкин заинтересовался ситуацией с демонтажем стелы героям ВОВ в Новосибирске и поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело и проверить причастность мэра Анатолия Локтя к этой ситуации.
В октябре Бастрыкин поручил доложить о незаконной продаже сквера на Демакова мэрией Новосибирска. Скандал вокруг пустыря на Демакова разгорелся в феврале 2021 года. Глава СКР потребовал проверить и установку новых киосков в метро, которые поставили перед портретами героев. Конструкции в переходе тут же убрали.
Экология
В августе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за экологической ситуации в поселке Красный Яр. Ранее НГС показал, как там хранятся отходы предприятия.
В ноябре Бастрыкин обрушился на ситуацию с Хилокским рынком в Новосибирске. Ему пожаловались на засилье мигрантов и проблемы с мусорным полигоном «Левобережный». Интересным обстоятельством было то, что глава СКР лично провел видеоконференцию с новосибирцами, на которую их приглашали московские следователи. Александр Иванович был резок и дал новосибирским подчиненным месяц, чтобы изменить положение дел. Под горячую руку в первую очередь попал тогдашний заместитель регионального следственного управления Виталий Зарипов (сейчас он
В начале декабря Александр Иванович обещал проверить законность размещения мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО возле сёл Плотниково и Жеребцово под Новосибирском. Против проекта выступают местные жители.
Коммунальные и прочие аварии и ЧП
В феврале глава СК поручил проверить власти Барабинска из-за 13 нападений бездомных собак.
31 октября Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить о ДТП со скорой. У водителя легкового автомобиля в крови нашли алкоголь.
Александр Иванович брал на карандаш и проверку коммунальной аварии, которая произошла 28 ноября в Дзержинском районе Новосибирска. Из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 14 тысяч человек.
Под личный контроль Бастрыкина попал и ход расследования обстоятельств происшествия в гаражном кооперативе в Новосибирске. 10 декабря при взрыве газа повреждения получили 10 строений, под завалами обнаружили тело человека.
Под конец года Александр Иванович взялся за перебои в теплоснабжении двух микрорайонов Искитима Новосибирской области.
Почему именно Новосибирск?
В октябре главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов объяснил особый интерес Бастрыкина к Новосибирской области. Он считает, что в регионе идет ротация руководства силовых структур и на подходе назначение главы Следственного комитета по региону.
— За последние два месяца председатель СК Александр Бастрыкин уже полтора десятка раз лично вмешивался в новосибирские кейсы, вызвавшие хоть мало-мальский резонанс. Брал дела на личный контроль через голову местных следователей, отдавал прямые приказы о возбуждении дел. И официально критиковал Виталия Зарипова, который исполняет обязанности руководителя областного управления СК, — констатировал Андрей Кузнецов. — Таким образом Бастрыкин демонстрирует, насколько масштабного внимания требует ситуация в столице Сибирского федерального округа, и в то же время формирует мнение, что работа следствия в Новосибирске поставлена неудовлетворительно.
Кузнецов напомнил, что в марте прошлого года после коллегии СК РФ, посвященной итогам 2020 года, Бастрыкин решил уволить начальника новосибирского управления Андрея Лелеко за неудовлетворительные результаты.
В конце 2022 года интерес столичных коллег к новосибирским подчиненным проявился не только среди следователей. Москвичи начали сносить «крышу» игорному бизнесу. В городе прошла череда громких задержаний.