Индекс Бастрыкина. Глава СК России в 2022 году 38 раз вмешался в новосибирские дела — мы вспомнили всё

Дети

Инциденты с детьми — традиционно излюбленная тема Бастрыкина для вмешательства в региональную повестку. Обычно после резонансных ЧП глава СК России берет на контроль обстоятельства произошедшего и действия силовиков, чиновников и местного управления СК. Активность главного следователя в этом направлении нарастала на протяжении всего года, достигнув пика в декабре.



В январе Бастрыкин поручил провести проверку по сообщению о минировании новосибирской школы.

