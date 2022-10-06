Бастрыкин поручил начать проверку после того, как новые киоски в метро поставили перед портретами героев
Конструкции в переходе уже убрали
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин получил провести проверку после того, как в подземном переходе к станции метро «Площадь Ленина» установили конструкции для торговых точек. Они перекрыли часть портретов Героев России.
Киоски начали устанавливать в переходе в конце сентября. Позже в мэрии объяснили, что всего откроется 8 торговых точек. 5 октября подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте» написал, что киоски никому не нужны, и «закрывают память о Героях России, и занимают место в коридоре». Сегодня, 6 октября, конструкции демонтировали.
Заявление на сайте СК также появилось сегодня.
— Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову Виталию Борисовичу организовать проверку изложенных доводов и представить доклад. Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.
В конце сентября Александр Бастрыкин поручил проверить причастность мэра Новосибирска к демонтажу стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в Заельцовском районе. Ее перенесли в начале августа, но после вернули на место.