Бастрыкин поручил проверить причастность мэра Новосибирска к демонтажу стелы в честь героев ВОВ
Новосибирских следователей обязали в кратчайшие сроки доложить итоги расследования
В Новосибирске следователи продолжают расследование уголовного дела по факту демонтажа стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне в Заельцовском районе. Дело было возбуждено по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
23 сентября Бастрыкин поручил новосибирским следователям подготовить доклад о чиновниках, подозреваемых в совершении преступления. Отчитываться перед председателем СК будет и. о. руководителя новосибирского управления Владимир Зарипов.
— В кратчайшие сроки представить доклад об установлении причастных к преступлению лиц, роли мэра Новосибирска Анатолия Локтя в сложившейся ситуации и мерах, принятых для полноценной реставрации памятника, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.
Следователи продолжают искать виновных из числа должностных лиц мэрии Новосибирска и администрации Заельцовского района.
НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.
О сносе стелы в честь героев ВОВ в августе сообщили местные жители. Позже стало известно, что мемориал исчез с участка, на котором с согласия чиновников мэрии запланировано строительство гостиницы. В начале сентября для стелы определили новое место — на территории областного госпиталя
Демонтаж памятника вызвал широкое обсуждение и вылился в уголовное дело: п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Ход расследования под контроль лично взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.
19 сентября стелу вернули на прежнее место. Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников отметил, что памятник смонтировали для того, чтобы «снять разногласия».