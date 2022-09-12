Уголовное дело завели из-за сноса стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске
Фигурантов в деле пока нет, есть лишь неустановленные лица
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина новосибирские следователи завели уголовное дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны.
— Возбуждено уголовное дело по факту демонтажа стелы, то есть по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, — сообщили в СУ СК РФ НСО.
В уголовном деле пока нет фигурантов, есть лишь «неустановленные лица, которые 24 августа демонтировали стелу», которая стояла у ТРК «Ройял Парк». Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как сообщали ранее в мэрии Новосибирска, снос стелы был запланирован, а на ее месте должна была появиться гостиница. В начале сентября выбрали новое место для стелы в честь героев Великой Отечественной войны. На заседании пленума Совета ветеранов Заельцовского района решили, что стелу к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне установят на территории областного госпиталя № 2 ветеранов войн по адресу: Лесное шоссе, 9. Стелу должен отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой». Компания разработала дизайн-проект сквера за ТРК «Ройял Парк».