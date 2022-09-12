Уголовное дело завели из-за сноса стелы в честь героев ВОВ в Новосибирске

Как сообщали ранее в мэрии Новосибирска, снос стелы был запланирован, а на ее месте должна была появиться гостиница. В начале сентября выбрали новое место для стелы в честь героев Великой Отечественной войны. На заседании пленума Совета ветеранов Заельцовского района решили, что стелу к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне установят на территории областного госпиталя № 2 ветеранов войн по адресу: Лесное шоссе, 9. Стелу должен отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой». Компания разработала дизайн-проект сквера за ТРК «Ройял Парк».