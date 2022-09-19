Демонтированную стелу в честь героев ВОВ вернули к «Ройял Парку» после скандала и возбуждения дела
При этом основной баннер, пострадавший от вандалов, еще не привели в порядок
19 сентября начались работы по монтажу стелы, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее возвращают на исходное место, где памятник стоял до августа 2022 года, демонтаж объекта вызвал скандал и вмешательство главы СКР Александра Бастрыкина.
Рабочие отказались общаться с журналистом НГС, но из их разговора между собой стало ясно, что работы начались сегодня. Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников прокомментировал решение о возвращении стелы на исходное место.
— Изменение местонахождения памятного знака — даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию. Сейчас ведется монтаж памятного знака. Основной баннер, пострадавший от вандалов, будет приведен в порядок. Дальше будем обсуждать с Советом ветеранов Заельцовского района — как проводить реконструкцию, в какие сроки, что делать с элементами, утратившими первоначальный вид, — заявил Канунников.
Напомним, ранее пленум Совета ветеранов Заельцовского района принял решение установить памятный знак, посвященный 45-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории госпиталя ветеранов войн в Заельцовском районе». А на месте, где стояла стела до августа, решили построить гостиницу. Памятник должен был отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой». Компания разработала дизайн-проект сквера за ТРК «Ройял Парк».
Демонтаж памятника вызвал широкое обсуждение и вылился в уголовное дело: п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Фигурантов в уголовном деле, возбужденного по требованию главы СКР Александра Бастрыкина по состоянию на 12 сентября не было.
Прокуратура Новосибирской области в свою очередь провела проверку, по ее итогам сделан вывод, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта. В муниципалитет направлено представление о бездействии должностных лиц.
Тем временем на площади Калинина собирают конструкцию стелы «Город трудовой доблести», ее планируют открыть 3 ноября.