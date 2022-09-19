Демонтированную стелу в честь героев ВОВ вернули к «Ройял Парку» после скандала и возбуждения дела

— Изменение местонахождения памятного знака — даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию. Сейчас ведется монтаж памятного знака. Основной баннер, пострадавший от вандалов, будет приведен в порядок. Дальше будем обсуждать с Советом ветеранов Заельцовского района — как проводить реконструкцию, в какие сроки, что делать с элементами, утратившими первоначальный вид, — заявил Канунников.

