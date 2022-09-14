Дело о сносе стелы героев ВОВ: прокуратура нашла недоработки у мэрии Новосибирска
Ранее ситуацией заинтересовался и Следственный комитет
Прокуратура Новосибирской области провела проверку из-за сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Ведомство сделало вывод, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта.
По факту проверки в прокуратуре установили, что стела не числится в реестре объектов монументально-декоративного оформления и в реестре муниципального имущества города. При этом реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите отечества в мэрии не ведется.
6 сентября прокуратура направила мэрии представление о бездействии должностных лиц.
— Мэр может определить лицо, которое будет проводить проверку и подготовит проект ответа прокурору о ее результатах, — уточнили в прокуратуре региона.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
Стела находилась около ТРК «Ройял Парк» о ее сносе стало известно в начале августа. На месте памятника построят гостиницу, а саму стелу перенесут до 3 ноября на территорию областного госпиталя
Из-за сноса стелы в честь героев ВОВ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После чего следователи Заельцовского отдела СУ СК России по НСО возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного