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Дело о сносе стелы героев ВОВ: прокуратура нашла недоработки у мэрии Новосибирска

Ранее ситуацией заинтересовался и Следственный комитет

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Теперь свою проверку должна будет провести мэрия

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Прокуратура Новосибирской области провела проверку из-за сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Ведомство сделало вывод, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта.

По факту проверки в прокуратуре установили, что стела не числится в реестре объектов монументально-декоративного оформления и в реестре муниципального имущества города. При этом реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите отечества в мэрии не ведется.

6 сентября прокуратура направила мэрии представление о бездействии должностных лиц.

— Мэр может определить лицо, которое будет проводить проверку и подготовит проект ответа прокурору о ее результатах, — уточнили в прокуратуре региона.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.

Стела находилась около ТРК «Ройял Парк» о ее сносе стало известно в начале августа. На месте памятника построят гостиницу, а саму стелу перенесут до 3 ноября на территорию областного госпиталя № 2 ветеранов войн по адресу Лесное шоссе, 9.

Из-за сноса стелы в честь героев ВОВ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После чего следователи Заельцовского отдела СУ СК России по НСО возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны). Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

ВОВСтелаПрокуратура
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