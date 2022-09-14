Дело о сносе стелы героев ВОВ: прокуратура нашла недоработки у мэрии Новосибирска

Из-за сноса стелы в честь героев ВОВ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После чего следователи Заельцовского отдела СУ СК России по НСО возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны). Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.