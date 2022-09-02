Выбрано новое место для стелы в честь героев ВОВ — ее снесли возле «Ройял Парка»
На новом месте она появится до 3 ноября
В Новосибирске выбрали новое место для стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Прежде она стояла возле парка. Она находилась около ТРК «Ройял Парк». Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
На заседании пленума Совета ветеранов Заельцовского района решили, что стелу к
Стелу должен отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой». Компания разработала дизайн-проект сквера за ТРК «Ройял Парк».
По данным «Контур.Фокуса», в Новосибирске есть лишь одна компания с названием ООО «Специализированный застройщик "Ситистрой"». Ее учредители — Андрей Добринский, Игорь Панфилов и ООО «Квадратный Мэтр». Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений, является заказчиком-застройщиком и генподрядчиком. Ее баланс на 2020 год составлял 20,1 миллиона рублей.
Согласно «Контур.Фокусу», ООО «Студия "НеоПлан"» — микропредприятие, созданное в 2007 году. Компания занимается ландшафтной архитектурой и территориальным планированием и планировкой территории. Директор и учредитель компании — Наталья Палей. Выручка организации за 2020 год составила 5,5 миллиона рублей.
Ранее в мэрии рассказывали, что на месте, где стояла стела, построят гостиницу.
— В 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией», — сообщили в пресс-центре мэрии.
В Новосибирске собирают конструкцию стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина.