Выбрано новое место для стелы в честь героев ВОВ — ее снесли возле «Ройял Парка»

— В 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией», — сообщили в пресс-центре мэрии.

В Новосибирске собирают конструкцию стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина.