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Глава СК России просит о возбуждении уголовных дел в отношении двух судей в Новосибирской области

Об этом сообщается на сайте ВККС

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Заседание коллегии планируется 7 февраля

Заседание коллегии планируется 7 февраля

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ходатайствует о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей, двое из которых проживают в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Глава СК просит дать согласие в возбуждении уголовного дела в отношении Тамары Кошлак — председателя Купинского районного суда Новосибирской области в отставке. Ей могут предъявить обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Также в повестке значится рассмотрение о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Татьяны Лисициной — мирового судьи 2-го судебного участка судебного района города Оби в Новосибирской области. Ее могут обвинить в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33 УК РФ (подстрекательство к преступлению), частью 2 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и частью 1 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки).

Заседание коллегии планируется на 7 февраля.

В прошлом марте Александр Бастрыкин просил возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда, чтобы предъявить ей обвинение в разглашении гостайны.

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Александр Бастрыкинсудьиуголовное дело
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