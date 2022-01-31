Глава СК России просит о возбуждении уголовных дел в отношении двух судей в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ходатайствует о возбуждении уголовных дел в отношении шести судей, двое из которых проживают в Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
Глава СК просит дать согласие в возбуждении уголовного дела в отношении Тамары Кошлак — председателя Купинского районного суда Новосибирской области в отставке. Ей могут предъявить обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.
Также в повестке значится рассмотрение о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Татьяны Лисициной — мирового судьи
Заседание коллегии планируется на 7 февраля.
В прошлом марте Александр Бастрыкин просил возбудить уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда, чтобы предъявить ей обвинение в разглашении гостайны.