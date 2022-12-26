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Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью пешехода на дороге под Новосибирском

Трагедия произошла в сентябре 2022 года

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Мужчину насмерть задавил автомобиль в сентябре 2022 года

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели пешехода под Новосибирском. Как сообщается на сайте ведомства, мужчину насмерть задавил автомобиль в сентябре 2022 года.

— В СМИ распространено обращение жительницы Новосибирской области к председателю СК России А. И. Бастрыкину. В нем она просит не дать виновному в гибели ее мужа уйти от ответственности, — указано в сообщении.

Как сообщается на сайте ведомства, по факту смертельного ДТП в Новосибирской области органами внутренних дел проводится процессуальная проверка. Следственное управление СК РФ по региону ходатайствует о передаче материалов в свое производство.

ДТП произошло 3 сентября этого года. 29-летний мужчина возвращался пешком домой в поселок Боровое после встречи с друзьями в Ярково. Во время пути на Ордынском шоссе сибиряка сбил автомобиль Toyota Highlander. За рулем был 38-летний водитель.

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