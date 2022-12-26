Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью пешехода на дороге под Новосибирском

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели пешехода под Новосибирском. Как сообщается на сайте ведомства, мужчину насмерть задавил автомобиль в сентябре 2022 года.
— В СМИ распространено обращение жительницы Новосибирской области к председателю СК России
Как сообщается на сайте ведомства, по факту смертельного ДТП в Новосибирской области органами внутренних дел проводится процессуальная проверка. Следственное управление СК РФ по региону ходатайствует о передаче материалов в свое производство.
ДТП произошло 3 сентября этого года.