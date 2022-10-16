Бастрыкин поручил доложить о незаконной продаже сквера на Демакова мэрией Новосибирска

В апреле депутат горсовета Наталья Пинус обнародовала результаты экспертизы рыночной стоимости проданного участка, которая показала, что власти могли продать этот участок на 74 млн рублей дороже. В мэрии Новосибирска тогда назвали нелегитимной независимую оценку пустыря.

