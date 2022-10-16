Бастрыкин поручил доложить о незаконной продаже сквера на Демакова мэрией Новосибирска
Скандал вокруг пустыря на Демакова разгорелся в феврале 2021 года
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт продажи мэрией сквера на Демакова. Доложить о ситуации с незаконной сделкой должен будет руководитель СУ по Новосибирской области Виталий Зарипов.
— Сообщается, что мэрия Новосибирска без торгов продала за бесценок 2,3 гектара земли под создание досугового центра вместо запланированной зеленой зоны. Арбитражный суд в Новосибирске, рассмотрев жалобу на вердикт, подтвердил незаконность сделки, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.
Как уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области, сейчас по ситуации со сквером нет ни официальной проверки, ни заведенного дела.
В апреле прокуратура Новосибирской области выиграла иск к мэрии Новосибирска о продаже пустыря на улице Демакова — доход от сделки власти обещали пустить на благоустройство.
Скандал вокруг пустыря на Демакова разгорелся в феврале 2021 года, когда выяснилось, что он был продан без торгов через АО «НАИР» частной компании «Городок» за 154 миллиона рублей — эти деньги мэр Новосибирска обещал направить на благоустройство соседнего участка сквера. Такое решение городских властей вызвало волну недовольства у жителей микрорайона «Щ», которые провели несколько серий одиночных пикетов против продажи участка, потребовав объединить его с территорией соседнего сквера.
По данным «Контур.Фокуса», «Городок» принадлежит Евгении Салимовой, за 2021 год у компании нулевая выручка и 4,5 млн рублей чистого убытка. Евгения Салимова также владеет компанией «ТЦ»: ее директор Аркадий Климкин руководит или владеет рядом торговых компаний в Академгородке. 10 апреля 2022 года было подано заявление о ликвидации компании. Салимовой также принадлежит доля 36% в компании «ПежоСервис»: по информации издания «Новая Сибирь», она обслуживает один из популярных маршрутов общественного транспорта в Академгородке и заработала за прошлый год 4,3 млн рублей выручки (при этом получив чистый убыток в 208 тысяч рублей).
В апреле депутат горсовета Наталья Пинус обнародовала результаты экспертизы рыночной стоимости проданного участка, которая показала, что власти могли продать этот участок на 74 млн рублей дороже. В мэрии Новосибирска тогда назвали нелегитимной независимую оценку пустыря.