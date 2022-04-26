Суд признал незаконной продажу скандального пустыря на Демакова

Прокуратура Новосибирской области выиграла иск к мэрии Новосибирска о продаже пустыря на улице Демакова — доход от сделки власти обещали пустить на благоустройство.



О проигранном мэрией деле в конце прошлой недели на своих страницах в соцсетях написала депутат горсовета Наталья Пинус. Решение арбитражного суда было опубликовано в картотеке арбитражных дел 20 апреля : суд удовлетворил все требования прокуратуры.



Суд признал недействительным заключенный в 2020 году между мэрией Новосибирска и Новосибирским агентством инвестиционного развития договор купли-продажи акций в отношении спорного пустыря с асфальтированными площадками. И участок, и площадки по решению суда истребуют из владения компании «Городок».

