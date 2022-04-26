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Суд признал незаконной продажу скандального пустыря на Демакова

Из-за этого планы по благоустройству сквера сдвинут на неопределенный срок

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Проданная половина пустыря вернется в собственность города, и жители смогут снова инициировать объединение двух участков в один большой сквер

Проданная половина пустыря вернется в собственность города, и жители смогут снова инициировать объединение двух участков в один большой сквер

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Прокуратура Новосибирской области выиграла иск к мэрии Новосибирска о продаже пустыря на улице Демакова — доход от сделки власти обещали пустить на благоустройство.

О проигранном мэрией деле в конце прошлой недели на своих страницах в соцсетях написала депутат горсовета Наталья Пинус. Решение арбитражного суда было опубликовано в картотеке арбитражных дел 20 апреля: суд удовлетворил все требования прокуратуры.

Суд признал недействительным заключенный в 2020 году между мэрией Новосибирска и Новосибирским агентством инвестиционного развития договор купли-продажи акций в отношении спорного пустыря с асфальтированными площадками. И участок, и площадки по решению суда истребуют из владения компании «Городок».

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что из-за решения суда благоустройство соседнего участка, где уже запланировали сквер, оказалось под вопросом.

— Планировалось, что он [проект] будет реализован на частные деньги, что на него пойдут деньги от продажи соседнего участка. Так как тот проект заморожен, мы ждем по очереди, когда он состоится [на федеральные деньги]. По-моему, он 9-й в списке, — рассказала Анна Терешкова.

Она также добавила, что сейчас участок находится в административно-деловой зоне, но благодаря решению суда новосибирцы могут инициировать объединение участков в большую зеленую зону. Наталья Пинус сообщила НГС, что именно это сегодня в планах активистов.

— Мы это делали уже, нам всё время приходили отказы. Сейчас уже готовы предварительные письма на Анатолия Локтя, чтобы он из прогнозного плана приватизации этот участок исключил — это только он может сделать. И планируем в очередной раз писать про перезонирование в Р-2 (зону рекреации. — Прим. ред.), — рассказала депутат.

Скандал вокруг пустыря на Демакова разгорелся в феврале 2021 года, когда выяснилось, что он был продан без торгов через АО «НАИР» частной компании «Городок» за 154 миллиона рублей — эти деньги мэр Новосибирска обещал направить на благоустройство соседнего участка сквера. Такое решение городских властей вызвало волну недовольства у жителей микрорайона «Щ», которые провели несколько серий одиночных пикетов против продажи участка, потребовав объединить его с территорией соседнего сквера.

По данным «Контур.Фокуса», «Городок» принадлежит Евгении Салимовой, за 2021 год у компании нулевая выручка и 4,5 млн рублей чистого убытка. Евгения Салимова также владеет компанией «ТЦ»: ее директор Аркадий Климкин руководит или владеет рядом торговых компаний в Академгородке. 10 апреля 2022 года было подано заявление о ликвидации компании. Салимовой также принадлежит доля в 36% в компании «ПежоСервис»: по информации издания «Новая Сибирь», она обслуживает один из популярных маршрутов общественного транспорта в Академгородке и заработала за прошлый год 4,3 млн рублей выручки (при этом получив чистый убыток в 208 тысяч рублей).

В апреле депутат горсовета Наталья Пинус обнародовала результаты экспертизы рыночной стоимости проданного участка, которая показала, что власти могли продать этот участок на 74 млн рублей дороже. В мэрии Новосибирска тогда назвали нелегитимной независимую оценку пустыря.

В мае 2021 года прокуратура Новосибирской области подала в арбитражный суд иск об оспаривании сделки, и участок попал под арест.

На соседней территории всё это время планировали зеленую зону. Она попала в федеральную программу благоустройства, и в конце 2019 года жителям представили концепцию будущего сквера, но проект только на половине скандального пустыря местных жителей не устроил. После того как мэрия провела опрос, по которому около 60% участников проголосовали за продажу территории рынка, активисты провели митинг, выступив против продажи площадки.

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