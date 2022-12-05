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Тема дняПроверят строительство полигона ТКО в Плотниково
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Бастрыкин проверит строительство мусорного полигона в Плотниково — жители выходили на пикеты

Силовикам приходилось стягивать автозаки из-за протестов

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На этом месте должен появиться мусоросортировочный комплекс

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит законность размещения мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО возле сел Плотниково и Жеребцово под Новосибирском. Против проекта выступают местные жители.

В ноябре прошлого года полиция стягивала туда автозаки, а в августе этого года в центре Новосибирска прошел пикет. Против строительства полигона выступили ученые и местные жители.

— Жители опасаются, что его размещение спровоцирует попадание поверхностных стоков в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что впоследствии приведет к отравлению питьевой воды в населенных пунктах, — говорится в сообщении СК России. — В СУ СК России по Новосибирской области по данном факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по ситуации и о причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Постановления о конкурсах на строительство двух комплексов по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора в октябре подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее, 16 ноября, председатель СК России Александр Бастрыкин провел личную встречу в формате видеосвязи с тремя новосибирскими общественниками.

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