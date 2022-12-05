Бастрыкин проверит строительство мусорного полигона в Плотниково — жители выходили на пикеты

— Жители опасаются, что его размещение спровоцирует попадание поверхностных стоков в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что впоследствии приведет к отравлению питьевой воды в населенных пунктах, — говорится в сообщении СК России. — В СУ СК России по Новосибирской области по данном факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.