Бастрыкин проверит строительство мусорного полигона в Плотниково — жители выходили на пикеты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверит законность размещения мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО возле сел Плотниково и Жеребцово под Новосибирском. Против проекта выступают местные жители.
В ноябре прошлого года полиция стягивала туда автозаки, а в августе этого года в центре Новосибирска прошел пикет. Против строительства полигона выступили ученые и местные жители.
— Жители опасаются, что его размещение спровоцирует попадание поверхностных стоков в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что впоследствии приведет к отравлению питьевой воды в населенных пунктах, — говорится в сообщении СК России. — В СУ СК России по Новосибирской области по данном факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по ситуации и о причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Постановления о конкурсах на строительство двух комплексов по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора в октябре подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ранее, 16 ноября, председатель СК России Александр Бастрыкин провел личную встречу в формате видеосвязи с тремя новосибирскими общественниками.