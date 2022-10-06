Объявлены конкурсы на новые мусорные концессии — комплексы будут строить в Раздольном и Верх-Туле

Постановления о конкурсах на строительство двух комплексов по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



Документы и приложения к ним были выложены на сайте правительства Новосибирской области 6 октября 2022 года.