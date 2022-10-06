Объявлены конкурсы на новые мусорные концессии — комплексы будут строить в Раздольном и Верх-Туле
Губернатор подписал постановления правительства Новосибирской области
Постановления о конкурсах на строительство двух комплексов по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Документы и приложения к ним были выложены на сайте правительства Новосибирской области
Первый комплекс по обработке и захоронению мусора в Верх-Туле должен быть построен за
Объем инвестиций, которые должен вложить концессионер, — 3,2 миллиарда рублей. Сумма рассчитана по ценам на услуги и материалы на
Проектная мощность комплекса в год — 300 тысяч тонн. Ожидается, что минимум мусора в год будет составлять 255 тысяч тонн. Валовая выручка расписана на 22 года и в общем должна составить — 19,1 миллиарда без НДС. Подчеркнем, что это только валовая выручка без вычета всех расходов, то есть не чистая прибыль.
Второй комплекс — в селе Раздольном — должен быть построен за
Общая производительность участка — 330 тысяч тонн. Минимум мусора в год составил 280 тысяч тонн. Приложения, в которых говорится о валовой выручке концессионера, на сайте правительства по этому объекту не выложены.
При этом многие верх-тулинцы были не согласны со строительством комплекса.
По постановлениям Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области будет утверждать конкурсную документацию, при необходимости вносить изменения, проводить переговоры и следить за конкурсом.
Ведомство будет заключать концессию и следить за ее исполнением. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области отвечает за вопросы, связанные с землей. Министерство строительства Новосибирской области будет заниматься техзаданием и приемкой объектов. А Министерство экономического развития региона поможет в контроле за финансовой отчетностью концессионера.
Предыдущее концессионное соглашение по созданию в регионе мусоросортировочных комплексов было расторгнуто в мае 2022 года. По плану «Экология-Новосибирск», которая принадлежит концессионеру четвертого моста ВИС, должна была построить два комплекса — в Раздольном и Верх-Туле. Строительство комплексов планировалось выполнить за счет средств концессионера — инвестиции должны были составить порядка 6,5 млрд рублей.