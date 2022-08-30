«Мы не хотим жить на свалке». Сотня новосибирцев вышла на пикет против строительства полигона в районе Плотниково

Сегодня, 30 августа, в центре Новосибирска прошел пикет против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО в Раздольненском сельсовете.

По оценкам организатора Анастасии Батрушевич, всего в часовом мероприятии поучаствовали около сотни человек.



— Сюда пришли люди не только из Плотниково, но и из Жеребцово и других сел. Мы выступали за то, чтобы власти передумали строить полигон на том, месте, где это сейчас планируется. Там берут истоки многих рек, очень чистая природа, живет достаточно много людей. Не хочется это портить. У нас люди прямо возмущаются, — объяснила она.

