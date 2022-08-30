«Мы не хотим жить на свалке». Сотня новосибирцев вышла на пикет против строительства полигона в районе Плотниково
Жителей, в частности, беспокоит, что рядом с их территорией берут истоки рек
Сегодня, 30 августа, в центре Новосибирска прошел пикет против строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном ТБО в Раздольненском сельсовете.
По оценкам организатора Анастасии Батрушевич, всего в часовом мероприятии поучаствовали около сотни человек.
— Сюда пришли люди не только из Плотниково, но и из Жеребцово и других сел. Мы выступали за то, чтобы власти передумали строить полигон на том, месте, где это сейчас планируется. Там берут истоки многих рек, очень чистая природа, живет достаточно много людей. Не хочется это портить. У нас люди прямо возмущаются, — объяснила она.
Пикет был согласован с мэрией (документ об этом был выложен в открытый доступ). Он проходил в гайд-парке у театра «Глобус» — сюда вышли люди с плакатами «Мы не хотим жить на свалке», «Родину на мусор не меняем», «Нет полигонам».
— Я сама из Жеребцово. То есть на въезде в Жеребцово и хотят строить [комплекс с полигоном]. Если всё-таки построят (а я надеюсь, что нет), то я каждое утро буду проезжать мимо этого кошмара, — добавила Анастасия Батрушевич.
Напомним, весной прошлого года 2,7 миллионов квадратных метров земли в Раздольненском сельсовете были переведены из категории лесных земель в земли сельхозназначения. Это категория позволяет строительство мусоросортировочных комплексов.
Возможное размещение полигона в этом месте встретило недовольство и критику местных жителей — расстояние в случае его появления составит менее 1 километра до жилых домов. Свое слово также сказали новосибирские ученые: они предостерегли от строительства объекта, поскольку на участке расположены истоки двух малых рек — Ярской и Боровой, которые представляют собой правые притоки Ини. Строительство полигона, по их заключению, противоречит Своду правил СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов».
В ноябре прошлого года жители сел Раздольненского сельсовета задумали провести автопробег в знак протеста против размещения мусорного полигона. Но акцию активистам не согласовали, более того, под Новосибирск съехались несколько полицейских кортежей и автозак.