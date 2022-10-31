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Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить о ДТП со скорой

У водителя легкового автомобиля в крови нашли алкоголь

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Эксперты установили у водителя «Тойоты» состояние сильного алкогольного опьянения: 0,767 мг/л в выдыхаемом воздухе

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить о ДТП со скорой в Новосибирске, в котором пострадали 6 человек. Об этом говорится на сайте СК РФ.

— В результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали шесть человек, трое из них — медицинские работники. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, виновником аварии является водитель легкового автомобиля. Медосвидетельствование выявило в его крови алкоголь, — добавляется на сайте СК РФ.

Напомним, что авария произошла 30 октября в 04:22 в Кировском районе — на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Водитель «Тойоты-Филдер» двигался со стороны Краснообска, попытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. Иномарка врезалась в машину скорой помощи, которая двигалась на зеленый сигнал. В результате столкновения автомобиль с медиками перевернулся.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о Хилокской свалке в Новосибирске.

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