Бастрыкин заинтересовался скандальной вечеринкой учителя с детьми в НСО — там был алкоголь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался прощальной вечеринкой для школьников, которую устроил молодой учитель истории Марат Садеков. Кроме того, полиция составила несколько протоколов после посиделок. Учитель преподавал в школе в городе Черепаново в Новосибирской области.
Как сообщили в СУ СК России, в эфире телевизионной программы сообщили о том, что школьный учитель организовал вечеринку для школьников с алкоголем и запрещенными препаратами. По словам родителей, дети на встрече позировали для фото с запрещенной символикой. Как ранее стало известно НГС, среди собравшихся были дети с
— Председатель СК России поручил
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС сообщили, что после посиделок на
Кроме того, протоколы составлены в отношении двух
— Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Черепановского района для принятия решения о привлечении к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Марат Садеков устроил прощальную вечеринку для школьников 2 декабря в городе Черепаново на съемной квартире после своего увольнения. Подростки разгромили квартиру, при этом автор видео на полу видела презервативы, которые Марат успел убрать.
Педагог участвовал в программе «Учитель для России», в которой выпускники вузов страны на два года отправляются в поселки и небольшие города, чтобы работать в школах. Но Марат вышел из программы раньше времени. Как он объяснил НГС, не справился с работой из-за стресса и подчинения системе.