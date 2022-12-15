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Бастрыкин заинтересовался скандальной вечеринкой учителя с детьми в НСО — там был алкоголь

После встречи учителя и детей полиция составила несколько протоколов

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На вечеринке были дети с 7-го по 11-й класс

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался прощальной вечеринкой для школьников, которую устроил молодой учитель истории Марат Садеков. Кроме того, полиция составила несколько протоколов после посиделок. Учитель преподавал в школе в городе Черепаново в Новосибирской области.

Как сообщили в СУ СК России, в эфире телевизионной программы сообщили о том, что школьный учитель организовал вечеринку для школьников с алкоголем и запрещенными препаратами. По словам родителей, дети на встрече позировали для фото с запрещенной символикой. Как ранее стало известно НГС, среди собравшихся были дети с 7-го по 11-й класс.

— Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. представить подробный доклад по обстоятельствам, — сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС сообщили, что после посиделок на 25-летнего Марата Садекова составлен административный протокол по признакам правонарушения по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

Кроме того, протоколы составлены в отношении двух 17-летних подростков по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом». Также к ответственности привлечены законные представители двух подростков по ст. 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».


— Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Черепановского района для принятия решения о привлечении к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Марат Садеков устроил прощальную вечеринку для школьников 2 декабря в городе Черепаново на съемной квартире после своего увольнения. Подростки разгромили квартиру, при этом автор видео на полу видела презервативы, которые Марат успел убрать.

Педагог участвовал в программе «Учитель для России», в которой выпускники вузов страны на два года отправляются в поселки и небольшие города, чтобы работать в школах. Но Марат вышел из программы раньше времени. Как он объяснил НГС, не справился с работой из-за стресса и подчинения системе.

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