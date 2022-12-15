Бастрыкин заинтересовался скандальной вечеринкой учителя с детьми в НСО — там был алкоголь

Как сообщили в СУ СК России, в эфире телевизионной программы сообщили о том, что школьный учитель организовал вечеринку для школьников с алкоголем и запрещенными препаратами. По словам родителей, дети на встрече позировали для фото с запрещенной символикой. Как ранее стало известно НГС, среди собравшихся были дети с 7-го по 11-й класс.