«Я здесь как инопланетянин»: история молодого учителя, который бросил Америку и Москву ради детей из сибирской глуши
Марат год проучился по обмену в Америке в штате Вайоминг и уверен, что это та же Сибирь
25-летний москвич Марат Садеков год назад переехал в Сибирь, в небольшой город в Новосибирской области — Черепаново. Он окончил московский университет, год учился по обмену в Америке, а в прошлом году решил окунуться в сибирский колорит, узнать местность не как турист, а как антрополог, и принести в регион что-то новое. Марат преподает историю и обществознание в городе Черепаново, часто рассуждает о важности своего приезда сюда, учит детей использовать интернет в учебных целях и считает, что столичные школьники не отличаются от школьников в небольшом городе.
Обязательно посмотрите наше видео о необычной жизни молодого учителя в Черепанове.
Москва, Вайоминг, Черепаново
Марату 25 лет, он родился в Москве, учился в Высшей школе экономики и один год — по обмену в университете в Америке. По программе он попал в штат Вайоминг, как называет это место сам Марат — в американскую Сибирь, где преимущественно живут консерваторы.
— За год учебы я проникся республиканскими ценностями. До этого я был настоящим городским жителем, а здесь мне показали другой мир, где живут люди, для которых важную роль играют Бог и традиции.
После возвращения в Россию под воздействием программы по обмену Марат решил, что хочет снова оказаться в сельской местности. Он подал заявку для участия в программе «Учитель для России», а из предложенных регионов выбор пал на Сибирь. Так москвич стал учителем истории и обществознания в небольшом сером городе Новосибирской области — Черепаново.
В Черепанове примерно 19 тысяч жителей, две школы, несколько парков, а из достопримечательностей — вокзал, пара памятников и церкви. Но Марат рад, что оказался в консервативном месте со своими ценностями и устоями, как когда-то в Вайоминге.
— Было желание уехать из большого города, Черепаново — компромиссный вариант: небольшой город, но можно сесть на электричку — и ты уже в Новосибирске. Мне нравятся сам город, люди, их мировоззрение, патриотичность и консерватизм.
Школа, где работает учителем Марат, ничем не отличается от других: серое, обшарпанное здание, но с пластиковыми окнами. На входе встречает охранник и сразу спрашивает нас, зачем мы пришли, после предлагает отнести верхнюю одежду в гардероб, где выдают номерки, сделанные из линолеума, на которых аккуратно написан номер.
Как только прозвенел звонок, толпа школьников стремительно заполняет коридор, мы аккуратно поднимаемся по лестнице в кабинет, а Марат шутит, что надо держаться за руки, как альпинисты, чтобы не затеряться в толпе. Ученики протягивают руки молодому учителю, чтобы поздороваться, нескольким детям Марат пожимает руки, а потом просто машет, потому что пожать руку каждому — значит задержаться еще минут на 10 в коридоре.
«Я сделал Черепаново лучше или наоборот?»
В черепановской школе
— Учитель, с одной стороны, самая почитаемая профессия, но с другой, — учитель Черепанова, ведущий историю и обществознание, не имеющий репетиторства, настоящий лох. Сложно преодолевать общественное порицание: первый год я приходил домой и чуть ли не в позе мыслителя думал, а не лох ли я?
Как рассказал Марат, когда люди узнают, что он работает учителем в небольшом городе, спрашивают: «На что ты живешь?» Но для молодого педагога жить и работать в Черепанове оказалось настоящим исследованием с антропологической точки зрения: не просто быть туристом в Новосибирской области, а погрузиться в среду и стать местным жителем.
— Важно помогать сложным территориям России, но это альтруизм в кавычках, потому что никогда не знаешь, к чему приведет моя деятельность здесь. После моего урока дети станут великими учеными или опасными политиками? Я сделал Черепаново лучше или я наоборот отбираю ресурс у тех, кто живет здесь? Каждый день работаю в школе с этими мыслями.
Кто точно рад молодым учителям в небольшом городе — дети. За год Марат заметил, что школьники в маленьком городе не сильно отличаются от школьников в столице. Черепаново — такой же контрастный город, как и Москва: есть богатые люди, а есть бедные, кого-то забирают из школы на дорогом автомобиле, а кто-то не может себе этого позволить.
— В плане образования дети не отличаются, в Черепанове есть те же возможности и ресурсы. Но есть небольшие нюансы: например, в Москве будут кружки по рисованию комиксов, а здесь — по баскетболу, потому что есть тренер.
Каждый молодой учитель, который участвует в программе «Учитель для России», проходит обучение, где им показывают разные форматы проведения урока. Марат в работе часто использует ассоциативную игру по терминам: ученик садится спиной к доске, учитель пишет на доске термин, а одноклассники подсказывают через ассоциации, какой термин написал учитель.
«Учитель для России» — общественная программа, которая стремится дать одинаковые образовательные возможности детям в разных регионах России. Ее участники — выпускники лучших вузов страны — на два года отправляются в поселки и небольшие города работать учителями в школах. Программа обеспечивает их профессиональное обучение и методическую поддержку, покрывает расходы на аренду жилья в случае, если участники переезжают в другое место. Также они получают зарплату начинающего школьного учителя и стипендию в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.
Молодые учителя отличаются не только тем, что играют в игры, например, Марат разрешает использовать телефон во время урока, но только для учебных целей: узнать значение нового слова или посмотреть, как выглядел Петр I. Как сказал Марат на уроке, учитель когда-нибудь исчезнет, а интернет — никогда.
— Они — поколение, которое выросло на телефонах и клипах и давно не считывают информацию с бумаги. Моя задача — объяснить детям, что телефон надо использовать по назначению. Если они отвлекаются, то я их спрашиваю. Даже если во время урока ты пользуешься телефоном, ты должен всё знать и ответить.
«В чужой монастырь со своим уставом не залезай»: как молодого учителя принял коллектив
В кабинете Марата есть рисунки от его учеников, на одном из них портрет самого учителя, а на другом — вырезанный из бумаги
— Я дружелюбен с учениками, за порогом класса мы можем многое обсудить, но на уроке сосредоточены на изучении предмета.
Прийти в коллектив с уже устоявшимися ценностями было нелегко, особенно тому, кто никогда не жил в Черепанове. Коллеги встретили молодых учителей по-разному: кто-то — с радостью, кто-то — с опаской, а другие — нейтрально.
— Кому-то, может, не нравится, что я излишне дружелюбен, кому-то не нравится формат моего урока, и они могут об этом сказать: в чужой монастырь со своим уставом не залезай. Я уже залез в этот монастырь и в любом случае буду нарушать его устав, потому что у каждого свои суждения, я здесь как инопланетянин, и что бы не делал, всё будет в новинку.
Оказалось, что жизнь учителя — каждодневный сюрприз, сложно планировать что-то, но Марат иногда находит время для своих увлечений. В городе Черепаново он играет в настольный теннис, купил себе ракетку, шарики и даже участвовал в местном турнире, но выиграть не получилось.
— Там участвуют серьезные дядьки, я играл в школе на переменах, но этого мало, чтобы выиграть черепановский турнир. Это дело требует тренировки, но не стоит забывать, что я не профессиональный теннисист, а учитель.
Ученики узнают Марата не только в стенах школы — когда мы вышли из здания и оказались в парке, несколько ребят помахали учителю. Молодого педагога поймали и в магазине: несколько учеников обступили Марата, пожали ему руку и пообщались. Как говорит сам учитель, со школьниками он может говорить о философии, жизни, учебе, о Москве спрашивают не часто, а если спрашивают, то немного.
Одна из проблем Черепанова — нет мест для отдыха молодежи, недавно в городе появился парк, в котором любит отдыхать и сам Марат. Летом здесь собираются школьники, чтобы посидеть на лавочках, пообщаться, поиграть в футбол или позаниматься на турниках. Молодой учитель здесь выгуливает двух своих кошек, а если встречает учеников, то общается с ними.
По программе «Учитель для России» Марату осталось работать в школе год, что будет дальше — он пока не думал.
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