«Я здесь как инопланетянин»: история молодого учителя, который бросил Америку и Москву ради детей из сибирской глуши

Москва, Вайоминг, Черепаново

Марату 25 лет, он родился в Москве, учился в Высшей школе экономики и один год — по обмену в университете в Америке. По программе он попал в штат Вайоминг, как называет это место сам Марат — в американскую Сибирь, где преимущественно живут консерваторы.

— За год учебы я проникся республиканскими ценностями. До этого я был настоящим городским жителем, а здесь мне показали другой мир, где живут люди, для которых важную роль играют Бог и традиции.