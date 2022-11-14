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Истории

«Я здесь как инопланетянин»: история молодого учителя, который бросил Америку и Москву ради детей из сибирской глуши

Марат год проучился по обмену в Америке в штате Вайоминг и уверен, что это та же Сибирь

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Молодой учитель преподает историю и обществознание для пятых, шестых и седьмых классов в средней школе в Черепанове

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25-летний москвич Марат Садеков год назад переехал в Сибирь, в небольшой город в Новосибирской области — Черепаново. Он окончил московский университет, год учился по обмену в Америке, а в прошлом году решил окунуться в сибирский колорит, узнать местность не как турист, а как антрополог, и принести в регион что-то новое. Марат преподает историю и обществознание в городе Черепаново, часто рассуждает о важности своего приезда сюда, учит детей использовать интернет в учебных целях и считает, что столичные школьники не отличаются от школьников в небольшом городе.

Обязательно посмотрите наше видео о необычной жизни молодого учителя в Черепанове.

Москва, Вайоминг, Черепаново

Марату 25 лет, он родился в Москве, учился в Высшей школе экономики и один год — по обмену в университете в Америке. По программе он попал в штат Вайоминг, как называет это место сам Марат — в американскую Сибирь, где преимущественно живут консерваторы.

— За год учебы я проникся республиканскими ценностями. До этого я был настоящим городским жителем, а здесь мне показали другой мир, где живут люди, для которых важную роль играют Бог и традиции.

После возвращения в Россию под воздействием программы по обмену Марат решил, что хочет снова оказаться в сельской местности. Он подал заявку для участия в программе «Учитель для России», а из предложенных регионов выбор пал на Сибирь. Так москвич стал учителем истории и обществознания в небольшом сером городе Новосибирской области — Черепаново.

Школа, где работает Марат, находится в частном секторе, недалеко есть парк и несколько многоэтажек

Школа, где работает Марат, находится в частном секторе, недалеко есть парк и несколько многоэтажек

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В Черепанове примерно 19 тысяч жителей, две школы, несколько парков, а из достопримечательностей — вокзал, пара памятников и церкви. Но Марат рад, что оказался в консервативном месте со своими ценностями и устоями, как когда-то в Вайоминге.

— Было желание уехать из большого города, Черепаново — компромиссный вариант: небольшой город, но можно сесть на электричку — и ты уже в Новосибирске. Мне нравятся сам город, люди, их мировоззрение, патриотичность и консерватизм.

Учитель доволен тем, что оказался в Черепанове, ему нравятся люди, местность и устоявшийся быт

Учитель доволен тем, что оказался в Черепанове, ему нравятся люди, местность и устоявшийся быт

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Школа, где работает учителем Марат, ничем не отличается от других: серое, обшарпанное здание, но с пластиковыми окнами. На входе встречает охранник и сразу спрашивает нас, зачем мы пришли, после предлагает отнести верхнюю одежду в гардероб, где выдают номерки, сделанные из линолеума, на которых аккуратно написан номер.

Как только прозвенел звонок, толпа школьников стремительно заполняет коридор, мы аккуратно поднимаемся по лестнице в кабинет, а Марат шутит, что надо держаться за руки, как альпинисты, чтобы не затеряться в толпе. Ученики протягивают руки молодому учителю, чтобы поздороваться, нескольким детям Марат пожимает руки, а потом просто машет, потому что пожать руку каждому — значит задержаться еще минут на 10 в коридоре.

Внутри здания на первом этаже: турникеты на входе, столовая, спортзал и гардероб

Внутри здания на первом этаже: турникеты на входе, столовая, спортзал и гардероб

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«Я сделал Черепаново лучше или наоборот?»

В черепановской школе № 4 работают 6 молодых преподавателей из программы «Учитель для России». Марат преподает историю и обществознание у пятых, шестых и седьмых классов, а с этого года из-за нехватки учителей — еще и астрономию для единственного десятого класса, состоящего из 16 человек. Первый год работы оказался самым сложным из-за отношения к профессии учителя в обществе: люди уверены, что эта профессия для мужчины не самая перспективная.

— Учитель, с одной стороны, самая почитаемая профессия, но с другой, — учитель Черепанова, ведущий историю и обществознание, не имеющий репетиторства, настоящий лох. Сложно преодолевать общественное порицание: первый год я приходил домой и чуть ли не в позе мыслителя думал, а не лох ли я?

На уроке астрономии Марат попросил учеников написать рецензию на фильм, который они посмотрели недавно. Оказалось, что многие не знают значение слова «рецензия»

На уроке астрономии Марат попросил учеников написать рецензию на фильм, который они посмотрели недавно. Оказалось, что многие не знают значение слова «рецензия»

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Тогда учитель нашел объяснение в интернете и попросил детей запомнить, что так можно делать с любым неизвестным словом

Тогда учитель нашел объяснение в интернете и попросил детей запомнить, что так можно делать с любым неизвестным словом

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Как рассказал Марат, когда люди узнают, что он работает учителем в небольшом городе, спрашивают: «На что ты живешь?» Но для молодого педагога жить и работать в Черепанове оказалось настоящим исследованием с антропологической точки зрения: не просто быть туристом в Новосибирской области, а погрузиться в среду и стать местным жителем.

— Важно помогать сложным территориям России, но это альтруизм в кавычках, потому что никогда не знаешь, к чему приведет моя деятельность здесь. После моего урока дети станут великими учеными или опасными политиками? Я сделал Черепаново лучше или я наоборот отбираю ресурс у тех, кто живет здесь? Каждый день работаю в школе с этими мыслями.

По словам учителя, быть с детьми на одной волне невозможно, потому что они быстрее усваивают новые шутки, понять которые можно, если их объяснят

По словам учителя, быть с детьми на одной волне невозможно, потому что они быстрее усваивают новые шутки, понять которые можно, если их объяснят

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Кто точно рад молодым учителям в небольшом городе — дети. За год Марат заметил, что школьники в маленьком городе не сильно отличаются от школьников в столице. Черепаново — такой же контрастный город, как и Москва: есть богатые люди, а есть бедные, кого-то забирают из школы на дорогом автомобиле, а кто-то не может себе этого позволить.

— В плане образования дети не отличаются, в Черепанове есть те же возможности и ресурсы. Но есть небольшие нюансы: например, в Москве будут кружки по рисованию комиксов, а здесь — по баскетболу, потому что есть тренер.

Марат уверен, что оценки необходимо ставить за знания по конкретному предмету и не оценивать ребенка по категориям: двоечник или отличник

Марат уверен, что оценки необходимо ставить за знания по конкретному предмету и не оценивать ребенка по категориям: двоечник или отличник

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Каждый молодой учитель, который участвует в программе «Учитель для России», проходит обучение, где им показывают разные форматы проведения урока. Марат в работе часто использует ассоциативную игру по терминам: ученик садится спиной к доске, учитель пишет на доске термин, а одноклассники подсказывают через ассоциации, какой термин написал учитель.

«Учитель для России» — общественная программа, которая стремится дать одинаковые образовательные возможности детям в разных регионах России. Ее участники — выпускники лучших вузов страны — на два года отправляются в поселки и небольшие города работать учителями в школах. Программа обеспечивает их профессиональное обучение и методическую поддержку, покрывает расходы на аренду жилья в случае, если участники переезжают в другое место. Также они получают зарплату начинающего школьного учителя и стипендию в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.

Молодые учителя отличаются не только тем, что играют в игры, например, Марат разрешает использовать телефон во время урока, но только для учебных целей: узнать значение нового слова или посмотреть, как выглядел Петр I. Как сказал Марат на уроке, учитель когда-нибудь исчезнет, а интернет — никогда.

— Они — поколение, которое выросло на телефонах и клипах и давно не считывают информацию с бумаги. Моя задача — объяснить детям, что телефон надо использовать по назначению. Если они отвлекаются, то я их спрашиваю. Даже если во время урока ты пользуешься телефоном, ты должен всё знать и ответить.

Благодаря инициативе Марата школа получила финансирование на ремонт музея

Благодаря инициативе Марата школа получила финансирование на ремонт музея

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«В чужой монастырь со своим уставом не залезай»: как молодого учителя принял коллектив

В кабинете Марата есть рисунки от его учеников, на одном из них портрет самого учителя, а на другом — вырезанный из бумаги Петр I и надпись: «Петр I открыл окно в Европу, а вы в нас — любовь к истории». Некоторые пытаются таким образом задобрить учителя: подарить яблоки, конфеты или что-то сделанное своими руками. Марат рассказал, что сразу объяснил школьникам, что такой трюк не сработает, а объединить учителя и ученика могут только знания и тяга к истории.

— Я дружелюбен с учениками, за порогом класса мы можем многое обсудить, но на уроке сосредоточены на изучении предмета.

Прийти в коллектив с уже устоявшимися ценностями было нелегко, особенно тому, кто никогда не жил в Черепанове. Коллеги встретили молодых учителей по-разному: кто-то — с радостью, кто-то — с опаской, а другие — нейтрально.

— Кому-то, может, не нравится, что я излишне дружелюбен, кому-то не нравится формат моего урока, и они могут об этом сказать: в чужой монастырь со своим уставом не залезай. Я уже залез в этот монастырь и в любом случае буду нарушать его устав, потому что у каждого свои суждения, я здесь как инопланетянин, и что бы не делал, всё будет в новинку.

Оказалось, что жизнь учителя — каждодневный сюрприз, сложно планировать что-то, но Марат иногда находит время для своих увлечений. В городе Черепаново он играет в настольный теннис, купил себе ракетку, шарики и даже участвовал в местном турнире, но выиграть не получилось.

— Там участвуют серьезные дядьки, я играл в школе на переменах, но этого мало, чтобы выиграть черепановский турнир. Это дело требует тренировки, но не стоит забывать, что я не профессиональный теннисист, а учитель.

Учитель, переехав в Черепаново, начал болеть за местные спортивные команды: «Сибирь» и «Локомотив» — их эмблемы также висят на стене в кабинете

Учитель, переехав в Черепаново, начал болеть за местные спортивные команды: «Сибирь» и «Локомотив» — их эмблемы также висят на стене в кабинете

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Ученики узнают Марата не только в стенах школы — когда мы вышли из здания и оказались в парке, несколько ребят помахали учителю. Молодого педагога поймали и в магазине: несколько учеников обступили Марата, пожали ему руку и пообщались. Как говорит сам учитель, со школьниками он может говорить о философии, жизни, учебе, о Москве спрашивают не часто, а если спрашивают, то немного.

Одна из проблем Черепанова — нет мест для отдыха молодежи, недавно в городе появился парк, в котором любит отдыхать и сам Марат. Летом здесь собираются школьники, чтобы посидеть на лавочках, пообщаться, поиграть в футбол или позаниматься на турниках. Молодой учитель здесь выгуливает двух своих кошек, а если встречает учеников, то общается с ними.

Марат уверен, что прекрасное можно найти и в сибирской глубинке

Марат уверен, что прекрасное можно найти и в сибирской глубинке

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По программе «Учитель для России» Марату осталось работать в школе год, что будет дальше — он пока не думал.

Что еще интересно почитать о молодых учителях

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Юная красотка мечтала стать голливудской актрисой, а оказалась в Искитиме — как работает учительница русского языка.

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